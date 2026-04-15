La Asociación Paranaense de Básquet lanza la 2º edición de la campaña “Doná tus Zapas”.

Con el firme objetivo de tender puentes entre el deporte federado y el desarrollo social de la ciudad, la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB) anuncia el lanzamiento de la segunda edición de la campaña solidaria “Doná tus Zapas”.

La iniciativa busca recolectar zapatillas deportivas en buen estado para ser donadas a niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas deportivas municipales y playones comunitarios de Paraná.

La campaña nace en el año 2025 al detectar la gran cantidad de chicos que se acercan a practicar básquetbol y otras disciplinas en los barrios, pero que no cuentan con el calzado adecuado para la práctica segura del deporte.

Desde la APB pretendemos que esta movida no solo involucre a los clubes afiliados y a sus jugadores, sino que busca la complicidad de toda la ciudadanía.

“Queremos que las familias del básquet miren en sus casas. Los chicos crecen rápido y suelen dejar calzado en excelente estado. Esas zapatillas pueden hacer que otro gurí juegue cómodo y sin lastimarse”, indicaron desde la organización.

¿Cómo sumarse a la campaña?

La recolección oficial comenzará este miércoles y se extenderá hasta el 25 de mayo. Los vecinos de la ciudad podrán acercar sus donaciones de calzado deportivo (de todos los talles, priorizando infantiles y juveniles) a:

• Las sedes de los clubes afiliados a la APB.

• La sede de la Asociación Paranaense de Básquetbol en calle Italia 275 de lunes a viernes de 17.30 a 20.

Desde la organización solicitan que, por respeto a quienes las van a recibir, el calzado entregado se encuentre limpio y en condiciones de uso (sin roturas graves y con sus respectivos cordones y plantillas).

Para más información sobre los puntos de entrega y el avance de la recolección, se pueden seguir las redes oficiales de la Asociación: @prensa_apb (Instagram de la APB).