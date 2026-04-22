Superclásico: Héctor Paletta sostuvo que “no fue penal” y la consideró “una jugada gris”

Paletta, VAR en el último superclásico, habló de la polémica del final entre Blanco y Martínez Quarta.

El árbitro Héctor Paletta, a cargo del VAR en el último superclásico, advirtió que “no fue penal” la acción final del partido que el último domingo Boca le ganó a River por 1 a 0 en el estadio Monumental, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En aquella acción, el Millonario reclamó la pena máxima por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, que finalmente no fue sancionado por el árbitro principal Darío Herrera.

“Es una jugada gris. Hubo un equipo arbitral en campo que evaluó la acción y consideró que existió un contacto, pero que no era suficiente ni tenía la intensidad necesaria como para derribar de esa manera al defensor. En las imágenes, yo coincidía con esa apreciación”, explicó Paletta en declaraciones televisivas.

Además, sostuvo que “Lucas Martínez Quarta exagera la caída. Se queda en el piso tomándose la espalda, como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. La verdad es que había elementos suficientes para respaldar la decisión tomada en el campo”.

Por otra parte, Paletta reveló que recibió amenazas, por lo que tuvo que apagar su teléfono durante tres días: “Por suerte no contactaron a mi familia”. Y aclaró que “no soy de Boca ni de ningún club de fútbol. Tengo un hermano que es hincha de Boca y otro de River”.

Pese a lo polémica que fue la jugada, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consideró que no fue necesario sancionar a Paletta ni al árbitro principal del encuentro, Darío Herrera.

Ambos fueron designados para sus correspondientes partidos de la decimosexta fecha. Herrera estará en el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central, mientras que Paletta dirá presente en Atlético Tucumán – Banfield, consigna NA.