“Siento que encontramos un poco el rumbo”, indicó Franco Colapinto

El piloto argentino valoró el andar de su A526 de Alpine en la clasificación del sprint.

El piloto argentino Franco Colapinto dejó en claro su satisfacción luego de la clasificación sprint del Gran Premio de Miami, donde logró un destacado octavo puesto y se metió entre los 10 mejores. Además, el piloto argentino de Alpine superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó décimo.

“Estoy contento, creo que lo principal fue entender un poco qué nos faltaba en las carreras anteriores”, analizó Colapinto en diálogo con Espn haciendo foco en el proceso de aprendizaje que atravesó junto al equipo.

En ese sentido, remarcó que, a pesar de las dificultades, el balance es positivo: “Todo más complicado de lo normal, pero estoy muy rápido y feliz de que siento que encontramos un poco el rumbo”.

Colapinto también destacó el trabajo conjunto con la escudería para revertir la situación tras un comienzo exigente: “Fue un buen laburo el que hizo el equipo, yo con los mecánicos e ingenieros. Fue un buen break para parar y volver a empezar. Feliz de haber encontrado, después de tanto laburo, esfuerzo, momentos duros y dolorosos, haber arrancado de cero”.

Por último, el argentino dejó una señal alentadora en términos de rendimiento: “Empezamos muy bien. Estoy feliz, sé que hay cosas por entender todavía. En el último intento con blandos fui más rápido que uno de los Red Bull. Va todo muy encaminado”.

Con este resultado, Colapinto encara la carrera sprint en Miami con confianza y la sensación de haber dado un paso firme en su evolución dentro de la Fórmula 1, consigna Carburando.