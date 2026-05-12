Merlo y el presente de La Unión: “Somos conscientes de la situación que vivimos”

Álvaro Merlo habló en la previa al quinto, y decisivo, duelo entre La Unión y Santa Paula de Gálvez, por la LAB.

El equipo colonense tendrá este martes un desafío lleno de condimentos en la búsqueda de seguir avanzando en la Liga Argentina de Básquet. Tras un 2-0 de local que le daba tranquilidad, La Unión de Colón visitó Gálvez donde cayó en los dos juegos frente a un rival que igualó la serie forzando a un quinto.

El traslado y cierre de la historia de cuartos a la ciudad de Colón no es un dato menor. El anfitrión solo vio la derrota en su casa una vez, nada más ni nada menos que frente a Central Entrerriano, su clásico.

Álvaro Merlo, su capitán, destacó esta cualidad y dijo: “El equipo está muy bien con muchas ganas de qué llegue el partido. Volvemos a tener un quinto juego de serie de playoffs en casa, como nos tocó en octavos de final y tenemos que hacer valer nuestra localía fuerte”.

A lo que añadió: “Sabemos que vamos a tener el acompañamiento de nuestra gente, y eso es un plus extra para nosotros”.

En esa misma línea, el base agregó: “Somos conscientes de la situación que estamos viviendo, a un paso de semifinales de Liga Argentina de Básquet, con el objetivo de poder hacer historia dentro del club, de la ciudad y eso dentro de cada uno de nosotros genera un orgullo muy grande. Con todo esto vamos a salir a la cancha, buscando seguir la misma línea que tuvimos durante toda la temporada”.

Desde lo deportivo, pero también desde lo humano, la lesión de Acuña, quien debió abandonar la competencia antes de lo previsto fue un bajón anímico para el grupo. Así lo comentó el capitán del Rojo que también hizo referencia a la dificultad de no contar con él: “No tengo dudas que el equipo se va a sobreponer. Cada uno va a dar un poco más de su 100%, un extra para poder suplantarlo y lograr llevarnos la victoria en este quinto juego”.