Turismo Carretera: Mariano Werner alcanzó una histórica marca

El autódromo de Termas de Río Hondo vio como ganador a Mariano Werner. El piloto nacido en Paraná, que venía de lograr la victoria más rápida de las series, no tuvo inconvenientes para resistir al asedio de Matías Rossi. Tanto en la largada como en uno de los relanzamientos, el entrerriano ganó cómodamente al comando del Ford Mustang del equipo Fadel Werner Competición.

De esta manera, el Zorro igualó una marca histórica que solamente había logrado el histórico Oscar Gálvez. Es que, con su reciente victoria, el tricampeón de la categoría alcanzó un total de 16 ediciones consecutivas cosechando al menos un triunfo en cada una de ellas, señala Carburando.

Más abajo figura Guillermo Ortelli, que logró hacer lo propio en un total de 14 temporadas de manera ininterrumpida, mientras que en el tercer lugar hay un triple empate entre Juan Gálvez, Roberto Mouras y otro entrerriano, Omar Martínez, todos con 12. Por otro lado, en el cuarto lugar figura Matías Rossi con una menos.

Con la copa en sus manos, el ídolo de Ford firmó su 16ª campaña consecutiva consiguiendo al menos un primer puesto, una estadística fantástica que arrancó de manera ininterrumpida en 2011. De esta forma, empató la legendaria cifra que ostentaba el Aguilucho Gálvez desde hace décadas y festejó en el podio luciendo el traje del “Zorro” para cumplir una promesa hecha a sus mecánicos.