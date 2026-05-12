Convocatorias culturales: se prorrogó la inscripción para los ciclos de teatro, danza y música

La Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción hasta el viernes 15 de mayo a las 13 para participar de las Convocatorias Culturales 2026. La propuesta está destinada a artistas locales y contempla ciclos y espacios de producción y circulación cultural en la ciudad. Permitirán a las y los seleccionados formar parte de la agenda cultural 2026.

En este marco, se proponen cinco ciclos culturales: Primera Infancia, con presentaciones en jardines maternales municipales; Grabación de EP, destinada a proyectos musicales que podrán registrar tres canciones en el Teatro Municipal 3 de Febrero; Encuentros Culturales Comunitarios, con espectáculos en distintos territorios de la ciudad en articulación con redes comunitarias; Cultura en Escena, con funciones de teatro y danza para público general en el Teatro Municipal 3 de Febrero y la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio; y Música en esta orilla, ciclo musical que se desarrollará en el Teatro 3 de Febrero, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio.

Podrán inscribirse propuestas dentro de una amplia variedad de géneros. En música, se incluyen folklore, cumbia, música emergente, electrónica, DJ, rap, trap, freestyle, rock, entre otros. En danza, folklore, tango, clásico, contemporáneo, jazz, urbano, danzas de colectividades y otras. En teatro, se recibirán propuestas sin restricciones de temáticas, tanto unipersonales como grupales.

La inscripción se realiza a través de la plataforma Mi Paraná (mi.parana.gob.ar), donde también se encuentran disponibles las bases y condiciones. Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a convocatoriasculturales@parana.gob.ar.