Franco Soldano destacó la entrega de Patronato: “Ese tiene que ser nuestro ADN”

El delantero de Patronato, Franco Soldano, destacó la victoria ante Chacarita Juniors por 2 a 0, que consolidó al equipo paranaense en la lucha por ingresar al Reducido desde la Zona B de la Primera Nacional. En ese sentido, el atacante con pasado en Boca, Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata subrayó la “madurez del equipo” tras el triunfo en el estadio Grella.

“Chacarita venía sumando muchos puntos y aun así terminamos el partido con mucha comodidad. Eso también habla de nosotros, porque en el minuto 90 el equipo seguía corriendo y manteniendo la intensidad. Ese tiene que ser nuestro ADN”, consideró el experimentado atacante en rueda de prensa.

“Fue una victoria que fuimos construyendo de menos a más y la fuimos justificando a medida que iba pasando el partido”, sostuvo Soldano y comparó esta victoria con el triunfo ante Nueva Chicago por 2 a 1. “Tuvo bastante similitudes con ese partido, con la diferencia de que aquella vez el gol de ellos hizo que termináramos sufriendo. En esta categoría terminar un partido con la tranquilidad que terminamos hoy (domingo) no es fácil y habla de la madurez del equipo”, manifestó.

“Cuando uno habla de procesos parece que habla por hablar, pero forma parte del fútbol. Éramos muchos jugadores nuevos que nos teníamos que ir conociendo y el entrenador también tenía que conocernos”, expresó sobre el flojo comienzo del equipo y este presente sólido con Marcelo Candia como DT.

“Hoy se ve un Patronato sólido, con solidaridad y compañerismo. Tanto los once que arrancan como los que entran o los que quedan afuera empujan para el mismo lado. Hay una competencia sana y juega el que está mejor, eso hace que el nivel individual y grupal siga creciendo”, remarcó en diálogo con La Fiesta del Fútbol.

En otro orden, el futbolista surgido en Unión de Sunchales valoró el compromiso del plantel: “No nos guardamos nada, entregamos todo. Cuando los resultados no acompañan parece que no alcanza y ahora, en esta buena racha, también tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Esto es largo, hay que ir paso a paso y seguir siendo un equipo incómodo para cualquier rival”.

Por otra parte, el atacante cordobés resaltó las variantes ofensivas del Santo para llegar al gol. “La versatilidad del equipo hace que no dependamos solamente del 9 para convertir. Que encuentre gol Maxi (Rueda), Salas o Brandon (Cortés) es una virtud. A Valen (Pereyra) todavía le falta el gol, pero está siempre en búsqueda. Eso genera mucha incomodidad en los rivales”, explicó.

De todas maneras, Soldano aclaró: “Tenemos mucho camino por recorrer y todavía estamos lejos de las posiciones donde queremos pelear. Pero estamos en ese camino”.