Detuvieron en Diamante a un hombre que robaba y vendía combustible

Un hombre fue detenido este lunes en Diamante en el marco de una investigación por el robo y comercialización ilegal de combustible sustraído de camiones estacionados en la vía pública.

Según informó la Jefatura de Diamante a ANÁLISIS, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental, tras la denuncia de un transportista que advirtió la faltante de combustible de su vehículo durante la noche.

A partir de las tareas investigativas y bajo directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante, los efectivos reunieron distintos elementos que permitieron identificar al presunto autor del hecho, un vecino de la ciudad sobre quien recayó el proceso penal.

Además, los investigadores lograron determinar cuáles eran los recipientes utilizados para almacenar el combustible robado y el vehículo empleado para el traslado y posterior venta del producto sustraído.

Desde la Policía destacaron la importancia del "compromiso de convivencia social que se debe mantener, no accediendo a estas operaciones de compras dudosas evitando formar parte del ciclo delictivo; sino que ante estos ofrecimientos deben tomar acciones de cooperación con la seguridad general, dando aviso a las autoridades policiales que inmediatamente intervendrán".