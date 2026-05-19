Básquet: La Unión volvió a caer en San Francisco y quedó complicado

La Unión volvió a caer ante San Isidro de San Francisco y quedó complicado en la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 68 a 51 frente a San Isidro de San Francisco, Córdoba, y quedó obligado a ganar todos los partidos para acceder a la final de la Liga Argentina de Básquet. Por su parte, el equipo de Sebastián Porta mostró otra vez su solidez defensiva y terminó construyendo una victoria clara para colocarse 2-0 en la serie.

El partido en tierras cordobesas

La visita comenzó mejor en el juego. Con un inspirado Caire como principal vía de gol, La Unión logró manejar el primer cuarto y quedarse con ese parcial por 18 a 17. Sin embargo, San Isidro logró mantenerse en partido gracias a su efectividad desde la línea de libres y pudo equilibrar el trámite.

En el segundo segmento el encuentro cayó en un desarrollo más trabado, con imprecisiones y pocas buenas decisiones ofensivas. En ese contexto fue el dueño de casa el que mejor se acomodó. La Unión mostró signos de cansancio y el rojo aprovechó para acelerar, ajustar atrás y firmar un parcial de 17 a 8 que le permitió irse al descanso largo arriba por ocho puntos.

Los entrerrianos salieron con otra actitud en el inicio del complemento y jugaron una segunda mitad mucho más agresiva. El tercer cuarto terminó igualado en 18, aunque San Isidro sostuvo la ventaja y entró a los últimos 10 minutos ganando 52 a 44.

En el cierre apareció nuevamente la mejor versión defensiva del elenco de Porta. El Santo le cerró todos los caminos a La Unión, controló el ritmo del partido y fue ampliando la diferencia hasta sellar con autoridad el 68 a 51 definitivo.

Ahora la serie se trasladará a Colón. El tercer juego se disputará el próximo jueves y, de ser necesario, el cuarto punto será el sábado nuevamente en Entre Ríos. En caso de un eventual quinto partido, la definición regresará a San Francisco el martes siguiente.