Trabajadores de Granja Tres Arroyos vuelven a marchar ante el cierre y crece la tensión por 900 empleos

Trabajadores de la planta avícola Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay convocaron a una nueva manifestación para este miércoles 27 a las 11 en el Monumento a Urquiza, tras el anuncio de cierre de la empresa en la ciudad y a la espera de resultados en una audiencia clave en la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales. Trabajadores y familias reclaman el “pago de salarios y cuotas adeudadas” y la “apertura de la planta”, luego de que la empresa comunicara el cierre “hasta nuevo aviso” de la planta “La China”.

El conflicto se profundizó en las últimas horas tras la ausencia de la empresa en una audiencia convocada este lunes por la Secretaría de Trabajo. Este miércoles se espera una nueva audiencia con participación de representantes sindicales, la empresa y autoridades laborales en la sede del organismo provincial en Paraná.

Trabajo había convocado días atrás a una instancia “urgente e indeclinable” para intentar destrabar el conflicto entre la firma y los trabajadores.

La crisis de la principal avícola del país arrastra meses de conflictos salariales, pagos en cuotas y negociaciones fallidas. A comienzos de año, el Gobierno provincial había intervenido para alcanzar un acuerdo que garantizara previsibilidad hasta mayo, publicó Ahora.

Sin embargo, la situación volvió a deteriorarse durante marzo y abril. En una audiencia realizada en abril, la empresa incluso propuso reducir la semana laboral a cuatro días y dejar de faenar los lunes, abonando parcialmente la jornada eliminada.

En las últimas horas, trabajadores realizaron asambleas y movilizaciones para reclamar respuestas. Este martes marcharon hacia el Monumento a Urquiza para visibilizar la situación y expresar su preocupación por la continuidad laboral.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, advirtió a Diario Junio que se trata de “una situación muy difícil de remontar”, en referencia al escenario financiero y productivo de la empresa.

La situación genera fuerte preocupación en Concepción del Uruguay por el impacto económico y social que podría ocasionar el cierre de la planta, donde trabajan alrededor de 900 empleados directos y cuya actividad mueve buena parte de la economía local.