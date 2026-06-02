Organizada por jubilados autoconvocados, Castrillón brindará una disertación sobre la reforma previsional

El Foro de Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos invita a jubilados, trabajadores activos, dirigentes gremiales, legisladores, profesionales, estudiantes y a toda la ciudadanía interesada a participar de una charla abierta en la que el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, brindará su análisis y opinión sobre el proyecto de reforma de la Ley Provincial Nº 8732 de Jubilaciones y Pensiones, actualmente impulsado por el Gobierno de Entre Ríos.

Según se informó en un comunicado enviado a ANÁLISIS, la exposición “permitirá conocer una visión jurídica e institucional sobre los alcances de la iniciativa, sus posibles consecuencias para jubilados y trabajadores, y su compatibilidad con los principios constitucionales que protegen el sistema previsional provincial”.

“El encuentro tiene como objetivo promover el debate democrático, el acceso a la información y la participación ciudadana en torno a una temática de gran trascendencia social para el presente y el futuro de Entre Ríos”, se indicó.

“Desde el Foro de Jubilados Autoconvocados de Entre Ríos consideramos fundamental que la sociedad conozca en profundidad el contenido de la reforma propuesta y pueda escuchar distintas voces calificadas antes de que se adopten decisiones que impactarán sobre miles de trabajadores y jubilados entrerrianos”, definieron.

La charla será este jueves 4 de junio a las 17 horas, en la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), de calle Libertad 170 de Paraná. La actividad es de acceso libre y gratuito.