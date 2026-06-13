Qatar logró un agónico y festejado empate frente a Suiza

En el marco del Grupo B, al que también pertenecen Canadá y Bosnia y Herzegovina, este sábado hubo acción en el Levi’s Stadium de Santa Clara, San Francisco, Estados Unidos. Allí, Qatar y Suiza se midieron por la primera fecha del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El árbitro del encuentro fue Saíd Martínez, de Honduras.

La primera chance del partido fue para el conjunto asiático. Luego de un fallo de Manuel Akanji en el cierre, Edmilson Junior se llevó la pelota y se metió en el área por el costado izquierdo. Una vez dentro intentó definir abajo, pero Gregor Kobel contuvo bien su remate y evitó el primer tanto del encuentro.

Dan Ndoye fue quien respondió para los suizos luego de recibir un balón por el costado derecho. Ya dentro del área, el atacante intentó un remate bajo y cruzado que el arquero Mahmoud Abunada consiguió rechazar hacia su derecha. En cinco minutos, había ida y vuelta.

Sin embargo, a los 13 llegó la jugada que cambió el juego en favor del conjunto europeo. Un balón largo al área llegó a la posición de Breel Embolo, que bajó el balón para la llegada de Remo Freuler. El mediocampista llegó a anticipar al arquero Abunada, pero recibió una fuerte falta dentro del área chica que derivó en la sanción del penal.

Después de la revisión del VAR para descartar una posición adelantada, Embolo se encargó de la definición del penal con un remate al costado derecho que venció al arquero qatarí para el 1-0 parcial a los 16 minutos.

En la primera mitad del juego intercambiaron ocasiones de gol hasta que llegó la chance para Edmilson. Un balón bajo y jugado en largo para el atacante, encontró su definición en el centro del área grande. Aunque buscó cruzar el tiro, no superó a Kobel, que logró rechazar el balón con el pie.

Sobre el final de la primera etapa llegó otra chance para los suizos, con Ruben Vargas combinando en ataque y definiendo casi desde adentro del área chica. Abunada adivinó la intención y entre su pie y el poste enviaron el balón hacia afuera.

Ya en la segunda mitad del juego, Suiza ralentizó el desarrollo y logró que hubiera pocas chances, pero no pudo evitar la igualdad. Antes, Embolo tuvo la oportunidad de estirar la ventaja tras sacar provecho de un robo en tres cuartos de cancha. Sin embargo, a su definición ingresando al área en soledad por el costado izquierdo le faltó fineza: Abunada rechazó estirándose bien hacia ese costado.

En la continuidad de la jugada, los suizos volvieron al ataque y Johan Manzambi volvió a habilitar a Embolo de cara al arco rival. Esta vez la definición del europeo fue por debajo del arquero, pero no fue hacia el arco y acabó perdiéndose por el costado derecho.

El empate llegó a los 49. Un avance por la izquierda del conjunto qatarí terminó en un muy buen centro de Homam Al-Amin para el cabezazo del defensor Boualem Khoukhi, que se metió contra el costado izquierdo del arco de Kobel. Gol y todo igualado en San Francisco.

Con el empate con el que terminó el encuentro, todos los integrantes del grupo tienen un punto: las chances están igualadas. En la segunda fecha, Quatar enfrentará a Canadá el jueves 18, desde las 19; mientras que a Suiza le tocará medirse con Bosnia y Herzegovina a partir de las 16 de ese mismo día.