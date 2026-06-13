Estudiantes ganó y sigue liderando en el Regional

Este sábado hubo acción correspondiente a la octava fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Tanto el Club Estudiantes como el Paraná Rowing Club afrontaron sus respectivos encuentros en el marco de este certamen.

En Venado Tuerto, el Albinegro visitó a Jockey, a que derrotó por 37-15 para sumar todos los puntos disponibles en el encuentro y dejar vacío a su rival. Con 31 unidades, el equipo paranaense es el líder de la tabla de posiciones, beneficiado por la derrota de Duendes y el empate de Santa Fe RC. En su próxima presentación, el CAE enfrentará a CRAI como local.

Por su parte, el Remero jugó en La Tortuguita frente a Santa Fe RC, con el que protagonizó un vibrante empate por 29-29. Con los tres puntos que sumó, el equipo paranaense llegó a los 18 puntos con los que permanece en la séptima colocación. En su próximo partido, el equipo de Paraná visitará a Gimnasia de Rosario. Los encuentros por la novena fecha serán el sábado 4 de julio.

Resultados | Top 10 | Fecha 8

Jockey (VT) 15-37 Estudiantes.

Rowing 29-29 Santa Fe RC.

Jockey (R) 18-10 Duendes RC.

CRAI 28-32 Gimnasia (R).

Universitario (R) 31-24 Old Resian.



Posiciones

1°) Estudiantes: 31 puntos.

2°) Santa Fe RC: 27.

3°) Duendes RC: 25.

4°) Gimnasia (R): 25.

5°) CRAI: 24.

6°) Jockey (R): 19.

7°) Rowing: 18.

8°) Universitario (R): 17.

9°) Old Resian: 13.

10°) Jockey (VT): 12.



Próxima fecha (9°) - 4/7

Estudiantes - CRAI.

Gimnasia (R) - Rowing.

Santa Fe RC - Old Resian.

Duendes RC - Jockey (VT).

Jockey (R) - Universitario (R).

Segunda

En Segunda División se disputó la séptima fecha, en la que Tilcara no pudo hacer pie como visitante de Logaritmo. Fue una caída por 37-9 que no dejó atenuantes y mantiene al Verde con 14 puntos, con los que se ubica en la séptima posición de la tabla. Su verdugo de esta tarde es el líder con 43 puntos. En la próxima fecha, Tilcara tendrá que recibir a Gimnasia de Pergamino.