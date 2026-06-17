Debate por la reforma previsional: entre la urgencia fiscal y la disputa por los derechos adquiridos

La reforma del sistema previsional de Entre Ríos se consolidó como uno de los debates políticos y sociales más trascendentes del año. En el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el senador departamental por Nogoyá Rafael Cavagna, integrante del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos, y el exsecretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), César Baudino -docente jubilado-, expusieron dos visiones antagónicas sobre un proyecto que busca modificar aspectos centrales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

El tratamiento legislativo avanzó luego de meses de discusión pública y del paso por las comisiones del Senado de sindicatos, entidades profesionales, representantes de jubilados y distintos sectores institucionales. Aunque prácticamente todos coincidieron en la existencia de un déficit creciente, las posiciones divergieron al momento de definir quién debe asumir el costo de la solución.

Cavagna defendió la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio como una respuesta necesaria ante un sistema que calificó como estructuralmente desequilibrado. “Lo peor que podemos hacer es no hacer nada con nuestro sistema previsional”, sostuvo. Según explicó, el proceso comenzó con la elaboración de informes actuariales para determinar la deuda que mantiene el Estado nacional con Entre Ríos y derivó en una demanda presentada ante la Corte Suprema.

Para el senador, el debate no puede eludir los cambios demográficos y económicos ocurridos en las últimas décadas. “Hay cuestiones objetivas que han cambiado en esos 30 años a la fecha”, afirmó, al señalar que Entre Ríos posee hoy el régimen previsional más deficitario entre los 13 sistemas provinciales que no fueron transferidos a la Nación.

Desde esa perspectiva, defendió la discusión sobre aspectos sensibles como aumentar la edad jubilatoria, la movilidad de los haberes y los mecanismos de cálculo de las prestaciones. “Si un vecino de Santa Fe se jubila a los 65 años, ¿por qué no dar la discusión en Entre Ríos si está bien llevar de 62 a 65 años?”, planteó.

No obstante, insistió en que el proyecto permanece abierto a modificaciones. “Estamos trabajando en buscar una norma perfectible que proteja nuestro sistema previsional”, expresó, al destacar que en el Senado continúan receptando observaciones de los distintos sectores involucrados.

La mirada de Baudino se ubicó en el extremo opuesto. El dirigente docente sostuvo que la reforma representa una transferencia del costo de la crisis hacia trabajadores y jubilados. “Acá hay una propuesta del mercado. Una propuesta netamente financiera que no tiene en cuenta a las personas”, denunció.

En su diagnóstico, la iniciativa implica una reducción efectiva de ingresos para quienes ya se encuentran retirados. “Es una mentira, una falacia, de que el 82% no se toca”, aseguró, al cuestionar los cambios previstos en la movilidad y en los regímenes especiales.

Baudino también rechazó la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. Consideró que la propuesta desconoce las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre ellas y definió la medida como “un planteo realmente desubicado” frente a las desigualdades existentes.

El núcleo de la controversia apareció cuando se discutieron las alternativas para financiar el sistema. Mientras Cavagna descartó nuevas cargas tributarias y sostuvo que “estamos hablando de una reforma de derecho previsional”; Baudino defendió la posibilidad de gravar a sectores de alta rentabilidad económica. “Hay sectores que ‘la levantan en pala’ mientras la mayoría de la población no llega a fin de mes”, sostuvo.

También cuestionó que el déficit sea atribuido a trabajadores y jubilados. “Los responsables no somos los trabajadores -ni activos ni jubilados- del déficit de la Caja. ¡Es la política!”, afirmó.

La discusión que todavía deberá atravesar nuevas instancias legislativas y negociaciones políticas, dejó expuesta en el programa “Cuestión de Fondo” una tensión de base: cómo equilibrar la sostenibilidad financiera de la Caja sin afectar derechos consolidados. Entre la advertencia oficial sobre la inviabilidad futura del sistema y la denuncia sindical de una reforma regresiva, en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) se mostró el corazón de una disputa que excede los números y se proyecta sobre el contrato social de una provincia que debate el futuro de su seguridad social.

-Un debate que públicamente empezó hace un par de meses, primero con estos vectores… primero con la decisión liderada por el gobernador (Rogelio Frigerio), pero también por Gastón Bagnat (presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos) de instalar el tema… la llegada de los vectores, y ahora ya con un proyecto en mano en su etapa formal de discusión en lo que es el ámbito de estas dos comisiones del Senado (Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales y Acuerdos) donde se está discutiendo. Pasaron por las comisiones hasta el momento Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos), Amet (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), UDA (Unión Docentes Argentinos), Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados), ATE (Asociación Trabajadores del Estado), AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos), UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación), Apler (Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos), Festram (Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales), Suoyem (Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales), los magistrados, la Federación de Jubilados. Está previsto que vayan dos expresidentes de la Caja la semana que viene, tanto Daniel Elías como Edgardo Scarione. Todos coinciden en la existencia del déficit. Pero, hasta el momento ninguno de los que pasó por ahí se han manifestado a favor de este proyecto de la reforma en sí. ¿Es un desafío político para el oficialismo llevar a cabo el proyecto tal como está?

-Es un desafío que tenemos todos los entrerrianos de debatir institucionalmente en una Cámara -como no se ha dicho nunca- un proyecto para proteger nuestro régimen previsional. Yo me permito, adelantarme: todo comenzó con una decisión administrativa de realizar informes actuariales ante la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos, cuestiones que nunca se habían hecho para determinar a ciencia cierta el “cuantum” nos debía el Gobierno nacional a nuestro sistema provincial. Dicho esto, y realizado esto en parte, se tomó la decisión política de hacer una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia al Gobierno Nacional, más específicamente al Ministerio de Capital Humano, un cobro de pesos con esa determinación de deuda para reclamar lo que legítimamente nos corresponde a los entrerrianos, a nuestro sistema previsional. Ese fue la primera decisión administrativa que se tomó y judicial, que no se había tomado nunca en la Provincia de Entre Ríos. Posterior a esto, el gobernador -allá por el inicio del período de sesiones de este año legislativo, el 15 de febrero-, toma de nuevo el tema, continúa con el tema y pone a consideración, y manifiesta que va a poner a consideración unos vectores. Abre el juego a los diferentes actores que nombraron. Después, se recolectan distintos aportes de dichas instituciones, dichas ONG, y se elabora un proyecto. Y, finalmente, el 22 de mayo se pone a rodar en la Cámara de Senadores. Ingresa a la próxima sesión de ese 22 de mayo en 2 comisiones. Posteriormente, a eso se garantiza el debate. Se garantiza la capacidad de escuchar. Y estamos trabajando en ese sentido para recepcionar los distintos aportes que vienen realizando los distintos actores, los distintos protagonistas que tiene nuestro sistema previsional. Obviamente, como dicen ustedes, hay voces en disidencia, hay voces que aconsejan, hay voces que nos han arrimado por escrito determinadas cuestiones. Y estamos trabajando en eso: en buscar una norma perfectible que proteja nuestro sistema previsional. Un sistema previsional de hace 30 años, un sistema previsional que claramente, sin echar ningún tipo de responsabilidad a nadie ni nada, hay cuestiones objetivas que han cambiado en esos 30 años a la fecha. Por ende, Santa Fe, Córdoba ha realizado distintas reformas previsionales porque son lógicas. Hay 13 sistemas previsionales en la República Argentina que no fueron transferidos a la Nación, el nuestro es el más deficitario. Entonces, me parece que, cumpliendo con el artículo 35 de la Constitución provincial, que dice que tenemos una responsabilidad colectiva para que el Estado sea eficiente y encontrar equilibrios fiscales donde no lo hay, me parece que el debate sano se está dando, y no hay un tratamiento exprés ni mucho menos, sino que estamos en la etapa de “recepcionar” las distintas propuestas y la distinta mirada de los distintos actores del sistema previsional.

-Respecto al déficit, ustedes dicen, no vamos a echar culpas en el pasado. Sin embargo, ese déficit, de alguna manera, primero se conforma y se fue acrecentando. Hay sectores que dicen, los trabajadores no creamos ese déficit, los jubilados no creamos ese déficit, y en este proyecto somos los que tenemos que poner gran parte del esfuerzo. ¿Qué dice al respecto usted? Porque, efectivamente, uno ve el proyecto, y los que tienen que poner parte del esfuerzo son los trabajadores públicos y los jubilados.

-Obviamente, que desde la fecha que se creó nuestro sistema previsional a hoy, han cambiado determinadas cuestiones objetivas relacionadas con la relación activo y pasivo. Todo eso el mundo lo sabe, está el diagnóstico dado. Y del diagnóstico sabemos también de que se va a acrecentar, no se va a amesetar, se va a acrecentar si no hacemos nada. ¡Lo peor que podemos hacer es no hacer nada con nuestro sistema previsional! Obviamente, que hay que hacer un esfuerzo compartido de todos. Santa Fe declaró la emergencia. Córdoba declaró la emergencia. No estamos haciendo nada que no sea con derecho comparado o con una reforma que busque proteger nuestro sistema y que no mengüe ningún derecho adquirido por los jubilados, y, obviamente, también proteger el derecho a los trabajadores. Obviamente, con algunas modificaciones que hacen al sistema de la edad, discutir la movilidad, discutir los haberes iniciales. Todo está puesto arriba de la mesa y estamos en este proceso de escucha, de debate y de apertura. Pero, lo peor que podemos hacer, es no hacer absolutamente nada. Si un vecino de Santa Fe se jubila a los 65 años, ¿por qué no dar la discusión en Entre Ríos si está bien llevar de 62 a 65 años? Y así se pueden enumerar diferentes ítems que, bueno, veremos. Pero, la decisión política que nunca se había tomado en la provincia de Entre Ríos se tomó y se está llevando a consideración en la Cámara de Senadores un proyecto totalmente perfectible y modificable, buscando, digamos, una herramienta de que nos dé la seguridad jurídica. Nadie habla de esquivar la litigiosidad, porque puede estar. Es un derecho que tienen los ciudadanos y todo… pero, entre todos los actores queremos encontrar una herramienta o los que quieren formar parte de este proceso para proteger nuestro sistema previsional.

-Algunos puntos que quizás son, de alguna manera, parte del debate. Mencionaba la edad jubilatoria. Creemos que hay consenso respecto a la longevidad de las personas, de cómo esto ha ido cambiando biológicamente.

-Científicamente está probado.

-Esto es así. Sin embargo, hay quienes plantean, por ejemplo, respecto a equiparar mujer-varón. Y esto de desconocer las tareas de cuidado de las mujeres. Si detrás de la premisa de una presunta igualdad, no hay escondido que muchas mujeres siguen cumpliendo las tareas de cuidados que no son remuneradas.

-Sí, totalmente. El proyecto que se echó a rodar en la Cámara habla de 65 años para las ordinarias, tanto para mujeres (como) para varones. Hemos recepcionado determinadas ideas de que no se aplicaría o miradas que no tiene que ver la paridad en esta situación previsional. Bueno, será recepcionado, será debate de comisión una vez que terminen todos los actores de pasar. Y, bueno, obviamente, entendemos que vamos a trabajar en ese sentido de escucha que se les ha dado a los diferentes actores.

-Desde el oficialismo siempre se insistió que el 82% móvil no se toca. Pero, claro, si se aumenta la base de cálculo sobre ese 82%, no es lo mismo calcular ese 82% sobre los últimos 10 años de aportes, sobre los últimos 20 de trabajo, sobre los últimos 30, como eran los vectores iniciales. El 82% cambia en función de cómo se calcula. ¿Están plantados en que van a ser 20 años?

-¡No! De hecho, hay un indicador y estamos trabajando para reducir eso… y también estamos trabajando en la fórmula de la movilidad. Los vectores hablaban del desenganche, El proyecto habla de un enganche con un escalafón general. Hay 98 formas en la Provincia de Entre Ríos, es atípico.

-Sí, es difícil para la gestión de la Caja, lo han reconocido los que los que están y los que estuvieron.

-Totalmente. Y hoy vino el doctor Alejandro Cánepa, le pregunté si encontrara alguna fórmula que haga de espejo entre activo y pasivo, sin tener en cuenta los 94, garantiza cierta constitucionalidad. Porque nosotros no queremos hacer algo que se declare mañana inconstitucional por los jueces. Queremos una herramienta que sea eficaz para las generaciones que vienen y para que los 120.000 activos puedan jubilarse. Y en esa búsqueda de encontrar el consenso y encontrar una herramienta perfectible que brinde seguridad jurídica, estamos trabajando también en una fórmula que no solo sea del escalafón general, sino que aglutine a diferentes estamentos: léase municipales, léase Poder Judicial, léase Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, como para que claramente se garanticen dos principios del Derecho Previsional, que es el de proporcionalidad y el de sustituibilidad que claramente habla -a las claras- de no perder en relación a lo que ganaba un asalariado con un beneficiario del sistema previsional.

-En la última edición de la revista ANÁLISIS se expuso -como se ha hecho en reiteradas ocasiones, en otros momentos-, las jubilaciones más altas que hay en la provincia. ¿No hay margen dentro de esta iniciativa para que la reforma incluya cierta progresividad? Es decir, que aquellos que más cobran de jubilación, en algunos casos hasta exageradamente disímiles de los que menos cobran, aporten más que aquellos que cobran menos. El promedio es de 1.600.000, y hay jubilaciones que están arriba de 15 (millones), y hay otras que no superan los 700.000-800.000 pesos.

-Sí, claro que hay margen. Hay margen para todo, en la medida que haya márgenes de ilegalidad y, obviamente, de consenso. Lo ha hecho la provincia Santa Fe, lo ha hecho la provincia de Córdoba. Acá se establecen aportes solidarios para los activos que cobran más de 3.000.000 de pesos. Quiero entender que viene a encontrar una equidad social, por eso la razón de ser de la declaración de emergencia. Criticada también por uno de los actores… bueno… tenemos que bucear en eso para encontrar la legalidad suficiente. Pero, insisto con esto: nuestra responsabilidad ante el déficit que hay es trabajar en conjunto. Y lo primero que se hizo fue reclamarle al Gobierno Nacional.

-¿La emergencia tiene un plazo? ¿Buscan que tenga un plazo en el proyecto? Porque era uno de los temas que se ha planteado en todo esto, que sea discrecionalidad y por tiempo indeterminado.

-Tiene un plazo como está hasta el 31 de diciembre del 2027. También será debate de Comisión. Pero, como toda reforma tiene que determinar un plazo. Hoy hubo ciertos cuestionamientos a la emergencia, si tiene que ser general o si puede tener esta parcialidad que marca la ley. Estamos trabajando también en eso. Por eso -insisto- el debate está garantizado, la escucha con todos los sectores está, y, entre todos, encontrar una norma que proteja nuestro sistema previsional.

-Respecto a los regímenes especiales. El proyecto prevé que uno puede acogerse a la jubilación bajo el Régimen Especial. Pero, debe seguir aportando como jubilado un tiempo hasta completar los años de aportes. Eso a las claras hace que muchos no quieran jubilarse, es un aumento de la jubilación de facto sobre los regímenes especiales. ¿Hay margen para revisar eso también?

-Yo lo primero que quiero aclarar que eso estaba establecido en la ley. Está establecido en la actual ley previsional, en el artículo 2, inciso d, dentro de los recursos que tiene la Caja de Jubilaciones. Esto no es una inventiva, ni mucho menos. Sí, vino Agmer y nos dijo: “Rafa (por Rafael), esto, si vos estás hablando del 82 y me sacás el 19, estamos hablando del 61 (%). Está bien ese planteo. Y hay que revisarlo. Pero, me parece a mí que encontrar una gradualidad, ver la posibilidad ahí, me parece que hay que trabajarlo en ese sentido. Está establecido en la ley. No hay una inventiva ni nada. Hoy, si no se aprueba la ley, cualquier gobernador lo puede llegar a aplicar a eso, porque no es un invento de ahora que se dio. Y un poco habla a las claras también del sistema de solidaridad. Policía no se toca, tienen un régimen especial; la edad de los docentes no se toca. Sí se aplicaría ese articulado, digamos, ver… ver… es coherente sí encontrar una gradualidad o no. Al menos, lo estamos trabajando en nuestro espacio de senadores y, obviamente, con el Ejecutivo para ver qué alternativa podemos encontrar ahí.

-El gobierno se ha plantado en que la solución debe ser intrasistema. Desde la intersindical primero, multisectorial después, se ha elaborado un alternativo, un proyecto de la creación de un fideicomiso que grave a pequeños sectores muy pudientes. ¿Eso no es opción? Para el gobierno no es opción buscar los recursos en algunos sectores que tienen importante espalda para soportar un poco más de presión. Eso no es opción.

-No es opción. Estamos hablando de una reforma de derecho previsional. Hoy en día, para pagar las jubilaciones de cada 10 pesos, hay que pedirles 4 pesos a rentas generales del Tesoro Provincial. Entonces, sería cobrar más impuestos para pagar las jubilaciones. Me parece que no hace al derecho previsional, al sistema de buscar financiamiento o achicar el “amesetamiento”. Me parece que no es la herramienta.

-Aunque sean grandes rentas financieras, los pequeños que tienen mucho…

-Para mí humilde pensar, me parece que hay que trabajar en una reforma previsional, como lo hicieron nuestras provincias hermanas. Me parece que hay motivos objetivos para poder cambiar la edad, para poder trabajar en determinadas cuestiones, y que garantice, que esos 120.000 activos que tiene la provincia puedan jubilarse por nuestro sistema previsional, que tiene un montón de bondades en relación a otros sistemas previsionales. Lo decía hoy una de las representantes del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos: cuiden nuestra Caja, protéjanla, porque realmente tiene muchísimos beneficios mejores que otros sistemas previsionales. Hoy los activos cobran menos que los pasivos, porque claramente el 82%, cuando se da el aumento a un activo, el activo está sujeto a descuentos. Los pasivos no están sujetos a ese descuento del 19%. Entonces, se incrementa mucho más el haber de un jubilado que del pasivo. Por eso, la razón de ser, y están dados por los números y los informes actuariales, que hoy un promedio de la administración pública es de 1.300.000, y de un jubilado es 1,600.000. Y esto lo da esta posibilidad que tenemos de actualización, como está la fecha, y que va a continuar con otras modalidades, pero va a continuar de la misma forma.

-¿Estuvo o está evaluado cuánto perdió el sistema previsional por los pagos de los montos en negro que se dieron durante casi un año?

-No, no tengo el número. Pero, sí, obviamente, hubo reparos de todos los sectores…

-Sí, incluso el propio Gastón Bagnat lo ha dicho públicamente.

-Hubo reparos… bueno.. será una exigencia también que daremos desde nuestro lugar para que sean sumas remunerativas y no perjudique a nuestro sistema previsional.

-Lo llevamos al principio de su respuesta. El reclamo a Nación ¿en qué situación está? Porque eso es clave también para que, justamente, el déficit pueda ser paliado con un dinero que le corresponde a la provincia.

-Claramente, son fondos afectados en un cobro de pesos que está en la Corte Suprema de Justicia. La posibilidad o la decisión del gobernador de firmar de puño y letra la demanda contra el Ministerio de Capital Humano nos dio la posibilidad de que Nación venga a sentarse de igual a igual. Están suspendidos los plazos a petición de parte para convenir la deuda de acuerdo a la determinación que se hicieron con los informes actuariales que nunca se habían hecho en la Provincia de Entre Ríos. Entonces, me parece que eso nos da un plus, nos da la posibilidad de sentarnos con otra mirada, y, si no, continuará el proceso, porque es sabido que esos informes actuariales hacen las veces de título ejecutivo para poder llevar adelante el cobro de pesos.

César Baudino, jubilado docente, ex secretario general de Agmer

-A esta altura del debate público que se viene dando, ¿qué opinión tiene?

-Bueno, la opinión es que acá hay una propuesta del mercado. Una propuesta netamente financiera que no tiene en cuenta a las personas. ¡Los jubilados somos sobrantes para este sistema y para la clase política que nos gobierna! Y en ese sentido, esta iniciativa viene a atacar condiciones materiales de los jubilados. Los jubilados, tengamos en cuenta que el 25% -estadísticamente- de los jubilados gasta su sueldo en medicamentos, por ejemplo. En una sociedad donde los impuestos y los servicios aumentan mucho más que cualquier ingreso, la verdad que una reforma a los que menos tenemos… estoy hablando fundamentalmente desde el punto de vista de los docentes. Hoy, un maestro cobra 750.000 pesos para ingresar, recién ingresado. Un jubilado maestro que no hizo carrera cobra 1.090.000, y con la reforma que pretende el gobierno de (Rogelio) Frigerio y sus legisladores cobraría 890.000 pesos. Es decir, que esto es una mentira, una falacia, de que el 82% no se toca. Por lo tanto, hay un ataque a las condiciones de vida. Hay un ataque a la salud mental de las personas, tan agraviada en la Provincia de Entre Ríos y con tantas consecuencias. Hay un ataque a los regímenes especiales, y hay un ataque realmente de, autoritario, de dinosaurios, del machismo reinante en nuestra sociedad, planteando que las mujeres van a tener igualdad porque van a pagar o van a estar involucradas en la misma sintonía que los hombres a los 65, a los 68 años. No se está teniendo en cuenta que las mujeres hoy tienen pluriempleos, tienen el cuidado de las niñeces y las maternidades, y son realmente atacadas fuertemente por esta reforma. Sabemos que el dos tercios de los de las jubiladas docentes… de los jubilados en general… son mujeres. Esto es un planteo realmente desubicado a esta altura de la circunstancia de una institución realmente vertical y machista.

-Puntualizando en este último punto, acaba de decir el senador que existe la posibilidad de mejorar esa situación.

-Bueno, esto es lo que está planteado en el proyecto. Yo no sé qué van a hacer después. Así que, bueno, nosotros lo planteamos desde ese lugar. Hay un ataque. Hay una confiscación al salario de un jubilado que hemos aportado 30-35-40 años. Esto del artículo 71, que quieren cambiar las movilidades, me parece un espanto.

-¿Y cómo solucionarían? Porque el déficit no lo discute nadie. Y el sistema tiene un problema de que cada año que pasa, el déficit se incrementa. Es realmente difícil pensar que es sostenible en el tiempo, mucho más esto. ¿Cómo proponen ustedes que esto se resuelva?

-Ni siquiera con la reforma lo van a resolver, porque se achica el Estado, se achica la cantidad de empleados, salarios miserables, pagos en negro, etcétera, etcétera. Es decir, la torta se va achicando. Van a hacer una reforma hoy, y dentro de diez años van a estar con la misma situación. ¿Por qué? Porque acá la colectividad entrerriana… esto no es un problema de los jubilados y de la administración pública: ¡es un problema de gobernabilidad! Del gobierno de la Provincia de Entre Ríos, que tiene que gobernar para el conjunto de la sociedad. Por eso pagamos impuestos todos para que sea distribuido … o ¿qué quieren? Prescindir de la educación de los hijos de la población entrerriana, o quieren prescindir de la salud pública de los hijos de los entrerrianos o de la seguridad. Es decir, el gobierno tiene que gobernar para el conjunto, no para… en particular para alguno. Nosotros hemos planteado como multisectorial, y ustedes lo dijeron en el bloque anterior: hemos planteado que los sectores terratenientes, el juego presencial o el online paguen impuestos. Las areneras que están perforando el Sur entrerriano no pagan prácticamente impuestos, ahora pagan la tarifa. Pero, bueno, hay sectores pudientes, hay un grupo pequeño de terratenientes que deberían pagar.

-¿Y alcanza eso?

-No sé si alcanza. No soy técnico económico. Ahora, lo que sí sé es que hemos ingresado a trabajar con reglas y hoy te las quieren cambiar. ¿Por qué? Por la política o por las malas políticas, no de este gobierno solamente, sino de los anteriores y anteriores. Porque era muy fácil hacer demagogia reconociendo -merecidamente- a los Veteranos de Malvinas, a las amas de casa, a los desempleados de los bancos, de EPEER (Empresa Provincial de Electricidad de Entre Ríos), etcétera. Ahora, ¡con la nuestra, no! Deberán poner en otro lugar a esos sectores, a la Policía -que tiene una ley aparte- … porque cuando hablan del déficit, meten a todos, y está eso también. Entonces, por más que sea una ley por fuera de la 8732… Así que me parece que hay que afinar el lápiz y tienen que pagar. Y el Estado Nacional es “coresponsable”. Acá hay una violación clara de los Derechos Humanos y que no prescriben en el tiempo. Acá se tendrán que hacer cargo los que voten una reforma regresiva, porque la Constitución es muy clara: no se pueden hacer proyectos regresivos, sino para mejorar la calidad de vida. Acá estamos achicando la torta. Los pequeños y medianos productores, los pequeños comercios están afectados por la restricción económica. Y algunos sectores, inventados por el gobierno, preocupados por la Caja de Jubilaciones. ¿Por qué no se preocupan en ir a recorrer la peatonal San Martín (de Paraná), que hay cientos de negocios cerrados?

-¿A quiénes se refiere?

-Cuando la Federación Económica sale a respaldar el proyecto de reforma provisional que pretende el gobierno. ¿Por qué no se hacen cargo de la Granja Tres Arroyos, que está a punto de dejar a 930 familias en la calle? Se dicen muchas cosas, pero los responsables no somos los trabajadores -ni activos ni jubilados- del déficit de la Caja. ¡Es la política! Y la política lo tendrá que resolver para la colectividad entrerriana.

-Lo escuchamos a usted, a otros dirigentes tal vez más críticos de la reforma, y el punteo de cómo ustedes señalan que esto va a afectar a los trabajadores y a los jubilados. Y cuando hay convocatorias a movilizaciones, uno no encuentra que haya una correlación entre lo que ustedes denuncian que va ser una afectación, y una preocupación real del trabajador activo. Uno entiende que el jubilado es más difícil que pueda movilizarse, muchos lo hacen de todas maneras. ¿Qué pasa con el sindicalismo que, de alguna manera, lo que dicen algunos no impregna en su representado? Que no se manifiesta en la calle y que no expresa esta linealidad entre lo que ustedes señalan y lo que ellos sienten.

-Bueno, lógicamente, es un problema la falta de representatividad, no solo sindical, sino de la institucionalidad en Argentina. Ahora, yo creo que… y lo veo, y recorro escuelas por las firmas que se presentaron hoy: 50.000 y que no son pocas. Uno ve que la gente está más preocupada por llegar a fin de mes, por refinanciar la tarjeta de crédito. ¡De comer estamos hablando! Estamos viendo salas de maestros, donde se venden tortas fritas, empanadas, lencerías… lo que quieras. Pero, ya no hay ni siquiera un libro de pedagogía en la mesa de los docentes, de las maestras. ¿Por qué? Porque no se está llegando a fin de mes. Entonces, después se nos demanda calidad educativa y demás cuestiones. Acá hay una situación de pobreza muy, muy pronunciada en la docencia en particular.

-Y esa crisis de representatividad, ¿en dónde o en quiénes tiene responsabilidades?

-Acá hay una responsabilidad política primero. En lo sindical habrá que hacerse las autocríticas por no estar representando esa necesidad. Pero, la necesidad es objetiva y existe. Que el gobierno haga un plan de refinanciación de deuda es bastante claro. ¿Con qué? Es decir, vos te vas a endeudar a más meses y no vas a llegar a fin de mes. Estamos en un círculo realmente vicioso de pobreza en la provincia de Entre Ríos.

-Esta reforma, ya sea la del proyecto actual o este proyecto perfectible -cuyas modificaciones conoceremos, en todo caso- no sale, por lo menos, del Senado sin un voto peronista. ¿Usted qué diálogo tienen con los legisladores? Uno entiende que los oficialistas tienen una postura más bien tomada. Hay algunos opositores que uno ve también con una postura bastante más clara. Hay un grupo de legisladores que no tanto. Tienen diálogo, han tratado de explicar más allá de estos diálogos institucionales, que uno a veces siente que son más bien encorsetado, son exposiciones. ¿Se trabaja en interceder en el “poroteo”, por así decirlo?

-Hay conversaciones por todos lados. Los distintos sectores que conformamos la multisectorial hemos charlado, hemos tratado de acercarnos. Ha habido reuniones en toda la provincia con los legisladores. Algunos dicen off de récord o por lo bajo que están muy apretados porque tienen obediencia debida al poder de turno. Y parte del peronismo, creo que también está interesado en la reforma, tal cual está, porque les sanearía un poco las finanzas para un futuro o probable gobierno. Así que… bueno… nosotros, con la claridad y con la legitimidad que tenemos de defender nuestros derechos previsionales, y también decir que acá el Poder Legislativo está delegando en el Poder Ejecutivo casi todas las facultades. Esto realmente no corresponde poner una República, no corresponde que los Poderes del Estados estén manejados o en connivencia con el Poder Ejecutivo. la verdad que esto es muy dañino para las instituciones. Esto retrasa. Nosotros, en la Caja de Jubilaciones tenemos una cosa que deberían considerar los legisladores: que la Caja debe ser autónoma, debe tener autarquía. A esta altura del campeonato, nosotros no sabemos lo que ingresa mensualmente a la Caja de Jubilaciones. Se dicen, se tiran números, grandes números, para confundir, para estigmatizar a los que pertenecemos a la Caja. Pero, claro, los números no son demasiado claros, no lo han sido en la historia. ¡No sabemos lo que ingresa! Y la representación de los jubilados y los activos que debería estar en la Caja está dibujada. Y con este proyecto viene a cerrar ese dibujo.

- Tanto Daniel Elías como Edgardo Scarione, con matices, ambos extitulares de la Caja, reconocen, y ellos lo han planteado la necesidad de una reforma. El oficialismo está claro que la impulsa. ¿Ustedes creen que no es necesario ninguna reforma, que hay que dejar tal como está la ley?

-Yo miro por el prisma docente. Y el prisma docente a una situación de precariedad absoluta laboral que afecta las condiciones laborales. Y una precariedad absoluta salarial. Creo que acá no se trata de reducir los salarios. Se trata de aumentar los salarios a los activos y a los jubilados docentes. Porque no se puede vivir ni con 900 ni con 1.000.000 ni con un millón y medio (de pesos) en esta realidad que vivimos.

-¿Y cómo se hace? Porque la plata es un recurso finito.

-Bueno, la plata hay que sacársela a los sectores… porque plata hay… Y hay sectores que “la levantan en pala” mientras la mayoría de la población no llega a fin de mes.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 17 de junio de 2026