Festival en Puerto Ciencia: el lenguaje teatral al servicio de la divulgación científica

El Festival Nacional de Teatro-Ciencia transita su décima edición en Paraná con una programación que incluye espectáculos, talleres y propuestas gratuitas destinadas a acercar el conocimiento científico al público a través del lenguaje teatral. Las actividades se desarrollan en Puerto Ciencia y tienen como uno de sus protagonistas al director teatral, gestor y coorganizador Cristian Palacios, quien además presenta dos de sus obras, "Las Soñadoras" y "Tiempo Estimado de Permanencia". La iniciativa, nacida en la capital entrerriana, busca demostrar que el teatro puede convertirse en una herramienta para divulgar la ciencia desde un enfoque entretenido.

Aunque el festival ya alcanzó diez ediciones, Palacios aclara que no se trata de diez años ininterrumpidos de realización. "Hace diez ediciones que estamos haciéndolo, no diez años porque en realidad hubo un parate en el medio, pero hace unos años atrás lo retomamos y lo estamos haciendo ahora acá", explicó. También recordó que el encuentro nació en Paraná, tuvo una experiencia durante un breve período en La Punta, San Luis, y luego regresó a su ciudad de origen, donde volvió a imponerse. Además, señaló que su vínculo con la ciudad viene de larga data: "Yo hace mucho que visito Paraná, porque tengo amigos y porque además hace bastante que colaboro con este festival", contó, al señalar que ya es un visitante habitual de la ciudad.

En esta edición llega con dos espectáculos diferentes, ambos atravesados por el universo científico, aunque con propuestas narrativas muy distintas. Por un lado, "Las Soñadoras", una obra que ya superó las 200 funciones y que recupera las historias de mujeres científicas cuyas contribuciones resultaron decisivas para el desarrollo del conocimiento. Por otro, "Tiempo Estimado de Permanencia", una obra de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico que también incorpora una historia de amor entre un escritor y una escritora.

Más allá de las temáticas de cada producción, Palacios remarca que el objetivo nunca es dar una clase de ciencia. "Son dos espectáculos diferentes que los dos abordan de alguna manera u otra el mundo de la ciencia, pero sobre todo son espectáculos que tienen como misión principal entretener, divertir; o sea, que el espectador salga con preguntas, salga con ganas de saber más, pero también que la pase bien, que se emocione, que es todo lo que tiene que tener un espectáculo, sobre todo y antes de todo".

Según explicó, existe una idea instalada de que la ciencia resulta compleja o inaccesible para buena parte de la sociedad, pero considera que esa percepción cambia cuando los contenidos encuentran nuevas formas de ser contados. "Hay como la concepción de que la ciencia es algo que asusta o que aburre, o que a la gente no le gusta o que le parece demasiado complicada, pero la verdad es que es lo contrario", sostuvo. A su entender, todas las personas, sin importar la edad, sienten curiosidad por comprender el mundo que las rodea.

"Por supuesto que cuando la ciencia es árida, cuando la ciencia te explica en términos que uno no entiende, uno se queda afuera y por lo tanto le parece aburrido o le parece incomprensible, pero cuando uno puede lograr las herramientas para contar un poco sobre el mundo en el que vivimos, no creo que haya personas que se sientan ajenas a intentar entender un poco la realidad que nos rodea", reflexionó. Esa búsqueda de un lenguaje cercano es, precisamente, una de las claves del festival.

En el caso de "Las Soñadoras", esa intención se materializa a través de personajes que realizaron aportes fundamentales para la ciencia y cuya trayectoria estuvo marcada por enormes obstáculos. Palacios menciona, entre otras, a la matemática francesa Sophie Germain, quien debió hacerse pasar por hombre para estudiar; a Rosalind Franklin, cuya fotografía del ADN fue necesario para uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX, aunque su trabajo fue ignorado; y a Hedy Lamarr, reconocida mundialmente como actriz de Hollywood, pero también precursora de la tecnología que dio origen al Wi-Fi. "Todos estos personajes son fascinantes y, sobre todo, tienen ese vínculo común de que quieren saber, igual que los espectadores; queremos saber de qué estamos hechos, de qué es el mundo, de cómo está constituido el mundo que nos rodea", expresó.

Palacios insiste en que el festival pretende sembrar inquietudes. "El festival trata de acercar al público a conceptos científicos, a ideas. La intención es que uno se interese, que le pueda picar el bichito de la curiosidad y, en todo caso, luego puede ir a Internet a buscar o tomar un curso rápido. Lo que pasa es que primero hay que conocer, primero hay que saber, hay que preguntarse y para ese conocer y para ese preguntarse es que está el festival", explicó.

La programación continúa con distintas funciones durante los próximos días. "Las Soñadoras" se presentará en Puerto Ciencia este viernes 19 a las 10 y a las 14:30, para luego continuar su recorrido en Concordia y Viale. Ese mismo viernes, a las 20, también tendrá su función "Tiempo Estimado de Permanencia".

Las entradas son libres y gratuitas, pero requieren inscripción previa a través de este formulario.