Se inició el proceso electoral para renovar autoridades en el sindicato de Comercio

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Paraná puso en marcha el proceso electoral para renovar la totalidad de su Comisión Directiva con la elección de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la organización de los comicios internos previstos para octubre.

La decisión se adoptó durante una Asamblea General Extraordinaria que reunió a una importante cantidad de afiliados en el auditorio de la entidad gremial. Allí se aprobó por unanimidad la conformación del organismo encargado de conducir el proceso electoral, reflejando el consenso alcanzado entre los trabajadores mercantiles.

Durante el encuentro, el secretario general del sindicato, Daniel Ruberto, destacó la masiva participación de los afiliados y la consideró una señal de fortaleza institucional en un contexto de cuestionamientos al movimiento obrero.

“Ha sido siempre una marca distintiva de nuestro sindicato. En tiempos en los que se ataca a los gremios y al movimiento obrero, intentando debilitar a las organizaciones de las y los trabajadores, esta presencia masiva de compañeras y compañeros nos llena de orgullo y nos emociona profundamente”, expresó.

La Junta Electoral quedó integrada por Belkis Elseser, Mariela Lendaro, Gladys Buxman, Máximo Geminiani, Mauricio Elle y Gustavo Raúl Fernández.

Según lo previsto por el estatuto de la organización, en octubre se renovarán todos los cargos de la actual Comisión Directiva, que fue elegida en las elecciones de 2022.

Ruberto, quien conduce el gremio desde 1987, acumula 39 años al frente del sindicato y se encamina a un nuevo proceso electoral en la organización mercantil. En su última reelección, obtenida en 2022, alcanzó un nuevo mandato para el período 2022-2026.

Al cierre de la asamblea, el dirigente volvió a reivindicar la participación de los afiliados en la vida interna de la entidad.

“Siempre hemos creído e inculcado el compromiso con el sindicato. Cada uno con sus matices, con libertad para expresarse, apoyando o criticando, porque entendemos que la participación es la verdadera fortaleza de nuestra organización”, afirmó.

La elección de la Junta Electoral constituye el primer paso formal de un cronograma que culminará en octubre, cuando los trabajadores de comercio vuelvan a las urnas para definir la conducción del sindicato para los próximos cuatro años.