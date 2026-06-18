Se presenta un nuevo libro sobre investigación histórica europea

Las docentes e investigadoras María Cecilia Tonon, Elisa Caselli, Natalia Vega y Julieta Citroni presentarán su libro titulado Recorridos por la historia de Europa. De la Antigüedad Tardía al Tiempo Presente este jueves 18 de junio, en el horario de 17 a 19, en el aula 24 de la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná. La jornada académica contará con las disertaciones de los especialistas Darío Velázquez, Julieta Citroni, María Cecilia Tonon y Pablo Quintana. Este encuentro pretende dar a conocer al público local, estudiantes y profesionales del área de las ciencias sociales una producción bibliográfica que condensa múltiples análisis sobre los procesos políticos, económicos y culturales que modelaron el continente europeo desde el fin del mundo clásico hasta la actualidad.

La obra fue publicada bajo el sello editorial de Ediciones UNL en el año 2025, y logra articular contribuciones de diversos profesionales pertenecientes a instituciones científicas de Francia, España, Italia y Argentina. A lo largo de sus capítulos, el volumen ofrece una compilación de artículos que abordan de manera sistemática los entramados del poder político, el desarrollo de las construcciones religiosas, las transformaciones en las actividades socioeconómicas, las manifestaciones de las disidencias y la emergencia de los movimientos sociales en distintas etapas cronológicas. Esta variedad de enfoques permite trazar líneas de continuidad y ruptura en el análisis historiográfico de Europa.

Durante las dos horas previstas para la actividad, los panelistas invitados se encargarán de exponer los principales ejes temáticos del libro, detallar las metodologías de trabajo que implementaron los autores de los diferentes países y responder a las consultas del público.

La actividad será de acceso libre y gratuito, sin inscripción previa.