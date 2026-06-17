La inflación mayorista se desaceleró a 2,5% en mayo y acumuló 34,5% en los últimos 12 meses

La inflación mayorista fue de 2,5% en mayo, lo que implica una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales respecto a la medición de abril, que había estado fuertemente influida por el salto del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente. No obstante, quedó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había arrojado 2,1 por ciento.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el incremento del índice de precios internos al por mayor (IPIM), que registró un alza interanual de 34,5% y acumulada de 14,4% en el año, se debió tanto al avance de 2,5% en los productos nacionales como al alza de 3,1% en los productos importados.

Entre los productos nacionales, las mayores subas correspondieron a sustancias y productos químicos, que aportaron 0,65 puntos porcentuales al índice; energía eléctrica, con 0,25 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,24; alimentos y bebidas, con 0,22; y petróleo crudo y gas, también con 0,22 puntos porcentuales. Entre las divisiones, productos pesqueros fue la única que mostró una variación mensual negativa, con una baja de 11,7% en mayo.

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) -excluye el efecto impositivo del IPIM- mostró un aumento de 2,7% en el mismo mes. En este caso, los productos nacionales subieron 2,7% y los importados, 3,0%.

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) -mide la variación de los precios de la producción local, excluyendo impuestos- registró una suba de 2,7%, impulsada por un aumento de 2,4% en los productos primarios y de 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los precios en el largo plazo

Más allá de lo ocurrido en mayo, se pueden buenas conclusiones sobre el comportamiento de los precios en una mirada de más largo plazo. En la variación acumulada de los primeros cinco meses de 2026, el IPIM mostró un alza de 14,4%, con una marcada diferencia entre los productos nacionales, que acumularon 15,1% de incremento, y los importados, que sumaron 5,5%.

Dentro de los nacionales, los productos primarios acumularon una suba de 26,7%, traccionados por petróleo crudo y gas, con 65,7%. La energía eléctrica acumuló 28,2% en el año y los productos refinados del petróleo, 27,3%. Sustancias y productos químicos, en cambio, acumuló 15,7%, en línea con el promedio de los productos manufacturados, que llegó a 11,4%.

En tanto, al analizar la suba interanual del IPIM, se observa que los productos primarios mostraron un alza de 48,8%, por encima del 31,2% que registraron los productos manufacturados y la energía eléctrica. Dentro de los primarios, el rubro petróleo crudo y gas acumuló una suba interanual de 72%, la más alta de todo el índice, seguido por productos refinados del petróleo, con 64,5%.

La energía eléctrica, por su parte, subió 33,9% en los últimos doce meses, mientras que sustancias y productos químicos avanzó 30%. Los productos importados, en tanto, registraron un incremento interanual de 26,3%, por debajo del promedio general.

¿Anticipo de lo que viene?

En repetidas oportunidades tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, se han referido al IPIM como un “adelanto de lo que pasará con los precios mayoristas”. En otras palabras, sostienen que el comportamiento de los precios al por mayor, anticipa las variaciones de precios al consumidor.

En base a esa explicación, surge la duda de qué se puede esperar para el IPC en los próximos meses. Es que si bien el IPIM desaceleró en relación al mes previo, se mantuvo claramente por encima del 2% mensual. Además, superó al IPC de mayo (2,1%) y registró alzas en prácticamente todos los rubros, con excepción de los productos pesqueros.

El dato alentador, es que los resultados demuestran una menor incidencia de los factores externos. Cuando se publicó el resultado del IPIM de abril (5,2%), Caputo explicó que la variación de ese mes fue explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, como consecuencia de la guerra. En esta oportunidad, los “productos refinados de petróleo” subieron sólo 1,8%, por debajo del promedio.

Por el momento, el ministro no ha dado su opinión respecto a qué mantuvo los precios mayoristas por encima del IPC. Si bien realizó una publicación en X en referencia al informe del Indec, sólo se limitó a detallar los datos exhibidos en el estudio.