Dos noches de teatro unipersonal en Paraná

Con la actuación de Toño López y la dirección de Belisario Ruiz, se presentará este viernes 19 y sábado 20 de junio a las 21 una doble fecha de teatro unipersonal en la sala Arteatro, ubicada en calle Tucumán 378 de Paraná. El encuentro está programado con la intención de acercar al público local dos producciones independientes de gran recorrido, con el regreso de la obra "Al borde del andamio" y el reestreno de la premiada pieza "El rastro".

La cita del viernes marcará el regreso a la capital entrerriana de "Al borde del andamio. Vida y poesía de amador", una producción que se presenta nuevamente en el escenario donde fue estrenada originalmente tras haber cumplido cuatro años de trayectoria con giras por diferentes puntos del país. La dramaturgia de esta obra se encuentra estructurada sobre textos del poeta Jorge Spíndola y relata las vicisitudes de Amador Barría, un albañil y escritor amateur que se encuentra varado frente a la puerta de su vivienda debido a los conflictos con su esposa. A través de este puntapié, el protagonista inicia un monólogo en el que repasa sus vivencias, sus recuerdos sobre el amor, la soledad y las historias de su recorrido vital.

Por su parte, la jornada del sábado estará dedicada a la función de reestreno de "El rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez", una pieza que recibió diversas distinciones institucionales en el ámbito de las artes escénicas de la provincia.

El argumento de este unipersonal se centra en la figura de Isidro, un trabajador rural que, tras ser perseguido por las fuerzas policiales, se convierte en un fugitivo que se mimetiza con el entorno natural del monte para evadir su captura. Como adelanta la sinopsis, esta es "una historia de rebeldía ante la injusticia, la pobreza y la opresión".

La obra obtuvo el primer puesto en el Premio Municipal de Artes Escénicas de Paraná en el año 2022, el segundo lugar en la Fiesta Provincial del Teatro de Entre Ríos en 2021, oportunidad en la que Toño López fue reconocido con el premio a Mejor Actor, y nominaciones en los rubros de Mejor Dirección y Mejor Obra en el Festival de Teatro de Larroque en su edición de 2022.

EL precio de las entradas anticipadas es de $10.000, reservando al 343 533677. En puerta el valor será de $12.000.