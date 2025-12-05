Mundial 2026: Argentina conocerá el camino en la primera fase

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se realiza este viernes, desde las 14 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La selección argentina, defensora del título, será uno de los cabeza de grupo y estará en el Bombo 1. Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA, a partir de ahí, se formarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Además, por primera vez se aplicará una norma que impide a España y Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, esto se da ya que ambas selecciones ocupan los puestos uno y dos del ranking. Esta misma situación se repite con Inglaterra y Francia (puestos tres y cuatro) y con Estados Unidos por partida doble, que no debería chocar con México y Canadá hasta el partido definitorio, siempre y cuando, los combinados nombrados ocupen la cima de su zona.

Los seleccionados anfitriones serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. A su vez, los equipos mejor posicionados en el ranking serán designados como cabezas de serie, lo que les permite evitar enfrentamientos entre sí en la primera fase.

Más datos para tener en cuenta

Una normativa que regresará 32 años después es que los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente instancia, y en ella enfrentarán a los punteros de los grupos E, G, I, L y K, asimismo, los restantes enfrentarán a los líderes de los grupos A, B y D, en los que los cabezas de serie ya fueron confirmados (México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente).

Como es habitual, la FIFA establece reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de UEFA, donde se permiten hasta dos.

Con esto en cuenta, Bolivia, al situarse en el Repechaje 2 junto a Surinam e Irak, no podría enfrentar a combinados de Conmebol, Concacaf o AFC, por lo tanto, irá sí o sí contra un africano y dos europeos, de los cuales uno de estos últimos pertenecerá al Bombo 1.

En el caso del Repechaje 2, compuesto por Jamaica, Nueva Caledonia y República Demócratica del Congo, las restricciones impiden cruces con Concacaf, OFC y CAF, por lo que, en caso de quedar emparejada con algún seleccionado sudamericano del primer copón (Argentina o Brasil), los otros dos equipos provendrán de Europa y Asia obligatoriamente.

