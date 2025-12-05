Turismo Carretera: Werner proyecta el 2026 con dos Mustang nuevos y otro motorista

El paranaense Mariano Werner le da forma a la temporada 2026 del Turismo Carretera y tiene un esquema claro de cómo lo proyecta. El entrerriano tendrá dos Ford Mustang nuevos dentro de su equipo el año próximo. Además, avanza en distintos planos para definir la motorización y espera poder realizar un ensayo con el auto 0 km antes de fin de año.

El plan de Werner es atender —al menos— dos Ford Mustang: uno para él, en el TC, y el otro en el TC Pista. La idea es aprovechar que en la “telonera” se pueden empezar a usar modelos de Nueva Generación para obtener más información, realizar desarrollos y definir puestas a punto durante los fines de semana de carrera.

Ambos Mustang serán 0 km: el suyo está en proceso de armado y el otro, que sería para Nicanor Santilli Pazos, se construirá durante el receso.

“Los autos que se hagan de TC Pista van a ser de Nueva Generación. Es por una cuestión de simplificar y de probar. Siempre digo que la exclusividad es fundamental, pero también es cierto que si tenés dos autos, hay cuatro pruebas más en el año, cosa que no tuvimos este último tiempo”, explicó Werner en diálogo exclusivo con SoloTC.

Prueba antes de fin de año

Si llegan a tener el Ford listo antes de fin de año, la intención de Werner es hacer una prueba con el auto nuevo previo a que comience la veda de ensayos en enero, para poder trabajar de cara a su estreno en la próxima temporada.

Esta unidad se armó con el asesoramiento del ingeniero Marcos Laborda y tiene elementos traídos del exterior; algunos de ellos ya se vienen probando en el auto actual. Por su parte, el Mustang que el Zorro estrenó en 2024 y utiliza actualmente, lo alquilaría o lo pondría a la venta.

Riva preparará motores

Mario y Luis Riva, motoristas de larga data en el Turismo Nacional, están dentro del proyecto 2026 de Mariano Werner. Los preparadores ya recibieron un motor y distintos elementos para armar un multiválvulas para el piloto entrerriano.

Una vez que la planta impulsora esté lista, será banqueada para saber dónde están parados. Este motor podría ir en el Mustang del tricampeón de TC o en el auto de TC Pista que tendrá el equipo.

“Con los Riva vengo trabajando hace mucho tiempo. Desde el 2018 hasta el día de hoy, siempre han hecho algo para mis motores. Por ahí no se ha visto, pero lo he hecho incluso con los motoristas anteriores, nos han dado una mano directa o indirectamente” —reconoció Werner ante SoloTC.

Y afirmó: “Sea como sea, ellos van a tener algún motor del equipo. Quiero involucrarlos en el Turismo Carretera, en la categoría máxima de Argentina”.

Mientras tanto, Guillermo Pianca, quien formalmente reemplazó a Rody Agut a partir de la 11ª fecha en San Luis, se mantiene dentro de las opciones de Werner.

El estreno del preparador en esa carrera —donde comenzó la Copa de Oro— fue complejo, con dos abandonos por motor, situación que se repitió en Toay (14ª fecha). Sin embargo, el entrerriano valora el trabajo y el compromiso que tuvo el motorista en el tiempo que llevan juntos: “Soy respetuoso de Guillermo Pianca, quien ha puesto lo mejor suyo”, concluyó el piloto.