Habrá una feria de arte local este sábado

La radio comunitaria Barriletes realizará este sábado 6 de diciembre, desde las 17:30, una doble actividad en su sede de Courreges 418, en la ciudad de Paraná. El encuentro reunirá la inauguración del mural que la organización pintó junto a la artista Flor Albornoz, integrante del Programa Todas las Manos de la Municipalidad de Paraná, y una feria abierta destinada a que artistas visuales de la ciudad puedan exhibir y vender sus producciones. La propuesta busca ser un punto de encuentro cultural en el que la comunidad conozca el nuevo mural, acompañe a sus realizadores y tenga la posibilidad de adquirir piezas artesanales en vísperas de las fiestas de fin de año.

La presentación del mural forma parte de un proceso de trabajo que Barriletes viene desarrollando con creadoras y creadores locales, con el objetivo de fortalecer la participación y la expresión artística en los espacios públicos y culturales. La intervención pictórica fue realizada en el patio de la institución y reunió a integrantes de la casa junto a Albornoz.

Al mismo tiempo, la feria de artistas se organizará como un recorrido para que las personas visitantes puedan conocer obras, dialogar con quienes las producen y elegir entre distintas opciones de regalo. Entre quienes participarán se encuentran Francisco Castro, Zurenis, Miss My Fangs, Luz Pierola, Collage Lunar, La Hortensia Artesanías, Luna de Barro PNA, Uru e Netela, Kumacoss, Abrazo Ediciones, Lorna Ediciones y Librería Arte Prisma.

La jornada también incluirá música en vivo. En el escenario se presentará el Dúo Minimal, integrado por Tito y Franco. Antes de su participación habrá un espacio de micrófono abierto destinado a quienes deseen compartir canciones, lecturas, poemas o mensajes.

Actividad libre y gratuita.