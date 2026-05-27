Emilia Mernes fue declarada Ciudadana Ilustre de Nogoyá y una polémica reacción marcó la sesión

La cantante entrerriana Emilia Mernes fue declarada Ciudadana Ilustre de Nogoyá en una sesión del Concejo Deliberante que terminó atravesada por una fuerte controversia política e institucional. La distinción reconoce la trayectoria internacional de la artista y su permanente vínculo con la ciudad donde nació.

El momento de mayor tensión se produjo cuando la viceintendenta decidió levantarse de su banca y retirarse del recinto mientras se debatía el proyecto. Antes de abandonar la sesión, sostuvo que se retiraba “por respeto a una institución de más de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos y por no estar de acuerdo con el proyecto”, según se indicó desde el recinto.

La reacción generó repercusiones inmediatas porque volvió a poner en discusión el testimonio que Emilia había compartido años atrás sobre las situaciones de bullying que aseguró haber atravesado durante su paso por el colegio Nuestra Señora del Huerto de Nogoyá. Sus declaraciones, realizadas en distintos medios nacionales, instalaron un debate que todavía divide opiniones en la comunidad.

El reconocimiento impulsado desde el Ejecutivo municipal había sido presentado semanas atrás con el objetivo de destacar el impacto cultural y artístico de la cantante, considerada una de las figuras más importantes del pop argentino y latinoamericano. Desde el área de Cultura local habían remarcado además su rol como “embajadora” de la ciudad entrerriana en escenarios nacionales e internacionales.

La polémica en el recinto dejó expuesta una discusión más profunda: hasta qué punto una comunidad está dispuesta a escuchar y reflexionar sobre relatos vinculados al bullying y al sufrimiento adolescente dentro de instituciones educativas. Para muchos sectores, la distinción a Emilia Mernes no solo reconoce una carrera artística de alcance internacional, sino que también reabre una conversación necesaria sobre salud mental, empatía y violencia escolar.

Mientras tanto, la artista que este domingo estará en su ciudad natal, continúa consolidando una carrera de proyección global, llevando el nombre de Nogoyá y de Entre Ríos a escenarios de todo el mundo.