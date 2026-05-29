Con una ronda de lectura, estudiantes y docentes reclaman por financiamiento universitario

Los integrantes del Taller de Especialización II: Redacción y del Taller de Producción en Lenguajes I: Redacción, pertenecientes a la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación (Fcedu-UNER), convocan a toda la comunidad a participar de una ronda de lectura pública este viernes 29 de mayo. La actividad se llevará a cabo en la Plaza San Miguel de la ciudad de Paraná, en el horario de 14 a 16, y tendrá como eje el abordaje del cuento Emma Zunz de Jorge Luis Borges. Esta iniciativa se desarrolla con el doble propósito de conmemorar el cuadragésimo aniversario del fallecimiento del autor y, simultáneamente, funcionar como una acción de visibilización en el marco del reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la defensa de la educación pública.

Este año se cumplen 40 años de la partida física de Jorge Luis Borges, ocurrida el 14 de junio de 1986. A través de la lectura compartida de Emma Zunz, uno de sus relatos más conocidos publicado originalmente en la revista Sur y luego incluido en el libro El Aleph, los organizadores proponen un ejercicio de debate y análisis sobre la literatura argentina. La propuesta busca sacar el aula al espacio público, permitiendo que vecinos y transeúntes se sumen a la escucha y el análisis de un texto que aborda temáticas como la justicia, la venganza y la construcción de la verdad.

Más allá del carácter literario y pedagógico, la jornada se inscribe en el plan de lucha que mantienen los diferentes claustros universitarios en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicaron desde la organización, la ronda de lectura en la plaza es una forma de manifestar la preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, afectando directamente la actualización salarial de los trabajadores docentes y no docentes. Asimismo, se busca poner de manifiesto la necesidad de garantizar los fondos destinados a los gastos de funcionamiento edilicio y la continuidad de los programas de becas estudiantiles, fundamentales para el ingreso y permanencia de los alumnos en el sistema público.

La actividad será gratuita, abierta a todo público.