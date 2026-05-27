La impunidad de lo binacional: cuando la forma jurídica se convierte en escudo frente al derecho a saber

La respuesta llegó el 14 de mayo: la nota DA N° 020/26, firmada por el embajador Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina, con el argumento de que la Ley 27.275 "no alcanza ni es aplicable" a la CTM por su carácter de organismo binacional regido por el derecho internacional público.

1. Fibraca (1993): qué dijo la Corte y qué pretende hacer decir la CTM

La CTM invoca el caso Fibraca Constructora SCA c/ CTM, CSJN, Fallos 316:1669 (7/7/1993). El fallo resolvió que los tribunales argentinos no podían revisar laudos del Tribunal Arbitral de Salto Grande porque el art. 4° del Acuerdo de Sede (Ley 21.756) reconoce inmunidad de jurisdicción al organismo.

Ese es el alcance real del fallo. Nada más. Lo que Fibraca no dijo es que la CTM pueda negar información administrativa. No resolvió nada sobre transparencia porque la Ley 27.275 no existía en 1993: fue sancionada 23 años después, en 2016. Invocar ese precedente para clausurar un debate que él nunca contempló es, como mínimo, una lectura forzada.





2. Claude Reyes (Corte IDH, 2006): el derecho internacional que la CTM omitió

La nota DA N° 020/26 apela al art. 75 inc. 22 CN para sostener la primacía de los tratados internacionales. El argumento tiene un problema: ese mismo artículo otorga jerarquía constitucional a la Convención Americana, cuyo art. 13 protege la libertad de expresión e información.El 19/9/2006, la Corte IDH dictó sentencia en "Claude Reyes y otros vs. Chile" y estableció que el acceso a la información pública es un derecho humano protegido por la Convención, no una concesión del Estado. Las restricciones deben cumplir tres requisitos: (i) estar previstas por ley, (ii) responder a un objetivo legítimo y (iii) ser necesarias y proporcionales. Una cláusula de inmunidad de sede no satisface ese triple test cuando se la usa para bloquear un pedido sobre sueldos y viáticos.





3. La Corte Suprema argentina: el criterio funcional que la CTM ignora

CIPPEC c/ Estado Nacional, Fallos 337:256 (26/3/2014): la Corte ordenó entregar información sobre planes sociales y estableció que "la información pertenece a las personas, no al Estado", y que cualquier persona puede pedirla sin acreditar interés especial.Giustiniani c/ YPF, Fallos 338:1258 (10/11/2015): la Corte ordenó publicar cláusulas del acuerdo YPF-Chevron. YPF sostuvo que no era un organismo público. La Corte lo rechazó: