Gutiérrez destacó la realización de la interna del radicalismo

El dirigente radical de Paraná, Ricardo Gutiérrez, dijo que la UCR de Entre Ríos "fue el único distrito del país que llevó adelante una elección para dirimir candidaturas en esta etapa electoral, demostrando un compromiso con la democracia interna y con la participación activa de los afiliados".

Gutiérrez, quien integró la lista ganadora como candidato a senador nacional en 5to término, consideró: "En un momento en que muchos partidos definieron sus candidaturas sin consulta a sus afiliado, nuestra Unión Cívica Radical reafirmó su tradición democrática y su vocación de participación, ofreciendo a las bases la posibilidad real de decidir sus representantes".

Afirmó que el domingo "a pesar de que el Congreso Provincial ya había decidido por amplia mayoría ampliar el Frente y definir un rumbo claro, la UCR entrerriana respetó sus instituciones y permitió que los afiliados ratificaran esa decisión en las urnas", dijo. Y añadió: "Este gesto fortalece la legitimidad de nuestra alianza y demuestra que somos un partido vivo, con debate interno y capacidad de construir consensos en torno a un proyecto común".

Más adelante, sostuvo: "Si bien la participación fue menor que en la interna anterior, el compromiso y la responsabilidad de quienes votaron otorgan una doble validación a esta decisión institucional y con el voto de los afiliados. Esto nos impulsa a seguir trabajando para consolidar el Frente, porque sabemos que un Frente fuerte es fundamental para fortalecer nuestra propuesta y responder a las demandas de nuestra sociedad", enfatizó.

"Desde mi lugar seguiremos con el compromiso de continuar defendiendo los valores democráticos, el diálogo y la unidad, para una Entre Ríos mejor y un país con estabilidad económica que dé oportunidades para todos", dijo por último.