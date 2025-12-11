Epidemia en Europa: barbijos y preocupación en España por la variante K del virus H3N2 de la gripe A

Barbijos en el súper, en las escuelas, en los shoppings. La previa a las Fiestas se vive en España con preocupación y un dejà vu de los días de pandemia: porque la epidemia de gripe que acecha desde hace semanas ya supera los casos registrados en los últimos tres inviernos y amenaza con un pico de contagios después de Navidad.

Se trata de la variante K del virus H3N2 de la gripe A, que los españoles temen más que otros años aunque los especialistas aseguran que no se trata de una variante que afecte más gravemente al organismo.

Sin embargo, las guardias de los hospitales desbordan de consultas por síntomas agudos que no remiten y duran más de una semana. Fiebre aleatoria, tos seca, cuadros de sinusitis, mareos e imposibilidad de mantenerse en pie se repiten en las consultas.

Las cifras que maneja el Ministerio de Salud reflejan un adelanto de la epidemia de unas siete semanas, respecto de años anteriores.

En la Comunidad de Madrid, los casos aumentaron un 145 por ciento en la última semana y ya superaron el pico de contagios de los últimos tres inviernos.

Según un relevamiento epidemiológico de enfermedades respiratorias del Instituto de Salud Carlos III, la tasa de gripe en Atención Primaria pasó en la primera semana de diciembre 78,3 a 164,6 casos por cada 100.000 habitantes.

El grupo más afectado es el de los chicos de uno a cuatro años, entre quienes la incidencia pasó de los 214,7 hasta llegar a los 503,1 casos por cada 100.000 habitantes.

El estudio analiza, además, la incidencia en otros virus respiratorios como el VRS, que provoca la bronquiolitis en los nenes, y el SARS-CoV-2, el del Covid. Según el Instituto de Salud Carlos III, la tasa de Covid se sitúa en 4,1 casos por cada 100.000 habitantes. Una semana antes era de 3,7 casos.

Por eso, en Madrid, a partir del lunes 15 de diciembre será obligatorio el uso de barbijos en los hospitales y en los centros de salud de toda la comunidad autonómica. También están recomendados en las residencias de ancianos.

En Cataluña, donde los contagios registran picos aún mayores, esta semana ya se impuso el uso del barbijo en los hospitales y en los asilos.

Importancia de la vacunación

La variante K no es más grave aunque sí presenta mutaciones significativas en la proteína que facilita la entrada viral en las células que infecta. Es por esto que la población no está inmunizada en particular ante esta variante de la gripe que afecta a España y a varios países de Europa, en particular, al Reino Unido, donde las internaciones aumentaron un 55 por ciento en una semana.

“Aunque existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la gripe en circulación y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la gripe estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna. Se espera que la vacunación proteja contra la enfermedad grave y sigue siendo una de las medidas de salud pública más eficaces”, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado que emitió este jueves.

En Madrid, el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal, que se construyó en tres meses y se inauguró en tiempos del Covid, en diciembre de 2020, vacuna todos los días, sin cita previa, entre las 8.30 y las 20.30. El único requisito es ser mayor de 16 años.

Para el epidemiólogo Daniel López Acuña, “el pico epidémico de la gripe estacional de la presente temporada otoño invernal se ha adelantado casi un par de meses y llega antes de haber avanzado lo suficiente en materia de cobertura de vacunación contra la influenza”. Según él, “la cobertura vacunal de la población ha sido baja durante los últimos dos años debida a la fatiga con respecto a la vacunación, después de varios años de vacuna Covid”.