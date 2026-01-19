Un accidente de trenes en España dejó el saldo de 39 víctimas fatales

El descarrilamiento del tren de Iryo a la altura Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde ha dejado al menos 39 víctimas mortales, según el último balance. Permanecen ingresados 48 heridos.

En la UCI hay hospitalizados 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón. El resto de los heridos ingresados fuera de cuidados intensivos son cuatro menores (todos en el hospital Reina Sofía), están fuera de UCI en el hospital de Andújar (2), Reina Sofía (10), Cruz Roja (4), San Juan de Dios (9) y Quirón (7).

El accidente ocurrió antes de las ocho de la tarde. Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde del domingo hacía Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, publicó Infobae.

Este segundo tren de Alvia también se salió de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por ahora, se desconocen las causas del siniestro, que el Ministro de Trasnportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de “raro y difícil de explicar”.