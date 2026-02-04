Qué es la cirugía robótica y cómo revoluciona los tratamientos de problemas de próstata en Argentina

La irrupción de la cirugía robótica ha transformado el abordaje de problemas de próstata en Argentina, marcando una nueva era de tratamientos con menores riesgos, mejor recuperación y una eficiencia quirúrgica sin precedentes.

La incorporación del sistema robótico Toumai en el Sanatorio Agote, con un valor superior a USD 2,5 millones, consagra al país como referente en la adopción de tecnología sanitaria de vanguardia, al facilitar resultados superiores en la recuperación de la continencia urinaria, la preservación de la función sexual y la disminución de los periodos posoperatorios.

El sistema tiene una dotación de funcionalidades que lo distingue en el plano internacional. Su capacidad de conectividad 5G y una latencia inferior a 40 milisegundos habilitan la telecirugía en tiempo real, por la cual especialistas de distintos países pueden colaborar o supervisar intervenciones a distancia.

Este avance, al que se sumará próximamente la integración de inteligencia artificial, permite que la experiencia clínica más sofisticada sea accesible en cualquier lugar, elevando significativamente la calidad de atención para los pacientes argentinos.

La próstata es una glándula del sistema reproductor masculino, ubicada justo debajo de la vejiga, que produce el líquido que forma parte del semen. Según Medline Plus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, cualquier persona con próstata puede presentar problemas prostáticos, aunque ciertos factores aumentan el riesgo.

La probabilidad de desarrollar prostatitis es mayor en quienes han tenido infecciones en las vías urinarias inferiores, lesiones o cirugías que dañaron los nervios del tracto urinario, o situaciones de estrés emocional. Por otro lado, el riesgo de agrandamiento de la próstata (HPB) se incrementa a partir de los 40 años, si existen antecedentes familiares de hiperplasia prostática benigna o condiciones de salud como obesidad, enfermedad cardíaca, problemas circulatorios o diabetes tipo 2, así como en personas que no realizan suficiente ejercicio.

Los beneficios concretos proporcionados por el mencionado sistema se reflejan en los resultados clínicos. Según datos del propio Sanatorio Agote, el 98% de los pacientes sometidos a cirugía robótica prostática con Toumai logran recuperar el control urinario total en etapas tempranas, lo cual se atribuye a una visión tridimensional de alta definición, capaz de ampliar el campo quirúrgico hasta diez veces.

Datos clave y resultados

La experiencia del paciente se optimiza aún más por la preservación de los nervios encargados de la erección, gracias a la precisión que proporciona el Toumai. El doctor Fernando Monti, jefe de Urología del Sanatorio Agote, explicó que esta tecnología facilita la preservación de estructuras nerviosas microscópicas, cruciales para mantener la función sexual tras una intervención de próstata.

“El gran diferencial está en que nos permite realizar procedimientos extremadamente precisos y preservar nervios clave que, de otro modo, serían imposibles de proteger”, afirmó el especialista.

De acuerdo con las cifras del centro médico, esta precisión milimétrica logra reducir la incidencia de impotencia hasta en un 80% en relación con la cirugía abierta. Además, la utilización de brazos robóticos—controlados en todo momento por el cirujano desde una consola—proporciona mayor flexibilidad y acceso a áreas anatómicas difíciles, sin que el robot opere de manera autónoma. “La destreza del médico sigue siendo determinante, aunque la herramienta nos da una ventaja incomparable para acceder con menor trauma y mayor seguridad”, sostuvo Monti.

Uno de los factores diferenciales del sistema Toumai es su variedad de tecnologías aplicadas: feedback hepático, consola abierta, supresión de temblores y visualización en 3D HD. Estas características, junto a la opción de telecirugía por conectividad 5G aprobada, lo convierten en un sistema apto no solo para urología, sino también para cirugía general, ginecología y tórax, expandiendo su potencial a múltiples especialidades.

La eficiencia en el quirófano evidencia otra de sus ventajas: los procedimientos asistidos por robótica logran una reducción del tiempo quirúrgico del 25%, lo que se traduce en menor permanencia bajo anestesia y una reincorporación acelerada a la vida cotidiana. En la práctica, esto implica que muchos pacientes reciben el alta médica entre 24 y 48 horas después de la operación.

La tecnología robótica, especialmente para el tratamiento de cáncer de próstata o hiperplasia benigna severa, elimina muchos de los riesgos históricamente asociados a la cirugía convencional. La precisión de las incisiones y la reducción del trauma quirúrgico contribuyen a una mejor preservación del tejido y una menor necesidad de asistencia postoperatoria.

El impacto también se observa en el abordaje de otras enfermedades urológicas, como las de riñón. Al minimizar los tiempos de isquemia y permitir incisiones sumamente precisas, el Toumai posibilita la conservación del tejido renal sano y disminuye el riesgo futuro de diálisis.

Esta revolución en la atención médica está empezando a ser reconocida por el sistema de salud argentino. Algunas empresas de medicina prepaga ya han implementado políticas de hasta un 20% de cobertura o descuento para quienes opten por la cirugía robótica, dado que la evidencia de una recuperación acelerada y menos complicaciones resulta convincente para los financiadores.

Aunque la urología se mantiene a la vanguardia en la adopción de estos recursos, el Sanatorio Agote planea expandir su empleo a otras áreas, entre ellas la cirugía del colon, recto, estómago, así como en ginecología para intervenciones de útero y ovarios. El doctor Monti destacó la promesa de este horizonte, al señalar: “La meta es mantener siempre el mismo nivel de excelencia, garantizando procedimientos menos traumáticos, con menos dolor y cicatrices mínimas”.

El diseño modular del sistema, junto con la posibilidad de formar “hubs” de capacitación quirúrgica a distancia, anticipa una transformación en la formación médica en Argentina y toda la región. La colaboración remota no solo amplía el acceso a los tratamientos más sofisticados, sino que también favorece la actualización del conocimiento y las mejores prácticas en tiempo real.