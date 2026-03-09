Interés General

Funder organiza una charla sobre la innovación en gobiernos locales

09 de Marzo de 2026 - 16:22

Nicolás Pstyga abordará cómo la incorporación de soluciones tecnológicas puede fortalecer el trabajo de los gobiernos locales.

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Raúl Uranga” (Funder), junto a WAI, invita a participar de una charla virtual titulada “Gobiernos locales primero: donde la tecnología cambia vidas”, una propuesta orientada a reflexionar sobre el impacto de las herramientas tecnológicas en la gestión pública y su incidencia en la vida cotidiana de las comunidades.

La actividad estará a cargo de Nicolás Pstyga, quien abordará cómo la incorporación de soluciones tecnológicas puede fortalecer el trabajo de los gobiernos locales, mejorar la eficiencia administrativa y generar transformaciones concretas en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El encuentro se realizará el jueves 12 de marzo a las 20, en modalidad online a través de la plataforma Google Meet. La participación es abierta y se podrá acceder mediante el siguiente enlace

Desde la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Raúl Uranga destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de intercambio sobre innovación, gestión pública y desarrollo local, poniendo en el centro el potencial de la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos