Funder organiza una charla sobre la innovación en gobiernos locales

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano “Raúl Uranga” (Funder), junto a WAI, invita a participar de una charla virtual titulada “Gobiernos locales primero: donde la tecnología cambia vidas”, una propuesta orientada a reflexionar sobre el impacto de las herramientas tecnológicas en la gestión pública y su incidencia en la vida cotidiana de las comunidades.

La actividad estará a cargo de Nicolás Pstyga, quien abordará cómo la incorporación de soluciones tecnológicas puede fortalecer el trabajo de los gobiernos locales, mejorar la eficiencia administrativa y generar transformaciones concretas en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El encuentro se realizará el jueves 12 de marzo a las 20, en modalidad online a través de la plataforma Google Meet. La participación es abierta y se podrá acceder mediante el siguiente enlace

Desde la Fundación para el Desarrollo Entrerriano Raúl Uranga destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de intercambio sobre innovación, gestión pública y desarrollo local, poniendo en el centro el potencial de la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades.