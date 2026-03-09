Mudarte y seguir funcionando: guía para no frenar tu vida una semana (o más)

Una mudanza es una tarea compleja y estresante en la cual muchas cosas pueden fallar: desde objetos perdidos por no etiquetar bien las cajas, llaves que se traspapelan o incluso una mala sincronización con el camión que se encarga de los traslados. La parte más agotadora de toda la operación no es la mudanza en sí, sino la espera y la interrupción que provoca en nuestra rutina habitual. Por eso lo mejor es encontrar la manera de hacer una mudanza exitosa sin necesidad de poner tu vida en pausa.

Lo primero y principal es hacer lugar. En una mudanza urbana, el volumen es el enemigo. Cuanto más tengas, más te costará empaquetar, cargar, subir y bajar escaleras y luego desempaquetar. Donar, desechar o vender los artículos que ya no necesitás te ayuda a ahorrar tiempo. Lo que guardas «por si acaso» ocupará lugar tanto en el camión de las mudanzas como en tu nuevo hogar.

En segundo lugar hay que organizar los objetos en cajas en función de su uso. Dividir en «cocina, dormitorio, salón» no suele ser muy útil. Para mayor eficacia, hay que organizar de acuerdo a cuándo uno pueda necesitarlos: primeras 24 horas, primera semana y el resto para más adelante. Preparar un kit de supervivencia es una de las formas más fáciles de que la mudanza sea menos estresante.

La decisión sobre cómo realizar la mudanza es lo que determinará todo lo demás. La opción más común es contratar un servicio de mudanzas profesionales en CABA que no te obligue a improvisar, especialmente si hay un ascensor compartido, horarios puntuales, un consorcio exigente o una calle complicada. Contar con un equipo que conozca la zona reducirá el margen de error. De esta manera, comprenderás lo que incluye cada servicio (embalaje, desmontaje, protección, seguro, carga y descarga) y podrás realizar la mudanza de acuerdo con la realidad de la vivienda.

Otro factor que puede complicar la continuidad del proceso es el tiempo. La mudanza ideal no es la que se realiza en un día, sino la que hace que la nueva vivienda sea habitable lo antes posible. Es una buena idea, si es posible, preparar el nuevo departamento antes de la mudanza. Limpieza, reparaciones básicas, cortinas, iluminación, lo que sea necesario para que sea habitable. Mudarse a una vivienda que aún no está lista prolonga los tiempos de instalación. Si necesitás limpieza de tu antiguo hogar, ensamblaje de muebles o reinstalación de electrodomésticos, los expertos en mudanzas de Transportes Argentinos se encargan de todo por vos.

Si trabajas desde casa o tienes una rutina con horarios fijos, es buena idea planificar un espacio de continuidad. Dejá una mesa de trabajo, una silla y los elementos cotidianos que necesites. También es buena idea planificar las comidas para los próximos días. Cuando no hay una cocina en condiciones, los gastos de delivery se disparan y, además, tu nivel de energía caerá en picada.

En un edificio, hay dos puntos que suelen subestimarse: la coordinación y la protección. Reserva el ascensor (si hay uno), informa a la administración y no te olvides de los pasillos, las esquinas y las paredes comunes. No es un proceso visible, pero si hay daños, puede complicarse. Por ejemplo, proteger los muebles con mantas y plástico no es una exageración; los golpes en una escalera estrecha son más comunes de lo que la gente admite.

Mudarse sin ralentizar el ritmo durante una semana no tiene que ver con la fuerza física. Tiene que ver con las decisiones que se toman, con dar prioridad a lo cotidiano y con ejecutar metódicamente. Si todo esto se hace correctamente, la mudanza deja de ser un paréntesis para convertirse en un cambio de aires.

