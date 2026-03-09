Presentaron el cronograma oficial de la 31° Fiesta del Surubí Entrerriano

La ciudad de La Paz, ubicada al norte de la provincia de Entre Ríos, ultima los detalles para dar inicio a la 31° Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, que se desarrollará durante los días 13 y 14 de marzo de 2026. El evento deportivo y cultural busca fomentar la actividad náutica y el turismo regional mediante una competencia de pesca con devolución que ya es una tradición en el calendario del litoral argentino. La convocatoria de este año destaca por una importante logística que incluye una peña folclórica en el puerto, la tradicional caravana de embarcaciones y una cena de premiación que repartirá más de $70.000.000 en premios y sorteos entre los participantes inscriptos.

El cronograma oficial de la festividad comenzará a cumplirse de manera anticipada el jueves 12 de marzo con la entrega de los kits correspondientes a cada equipo en la Oficina de Turismo, ubicada en calle Vieytes 1143, en el horario de 19 a 21. Esta instancia administrativa continuará el viernes 13 durante toda la jornada, desde las 9 hasta las 21, para permitir que los pescadores que lleguen desde diferentes puntos del país puedan completar sus trámites de inscripción. Cabe recordar que el costo de la inscripción por equipo se fijó en $550.000 para quienes realizaron el pago hasta finales de febrero, mientras que para las inscripciones de último momento el valor ascendió a los $600.000.

La jornada del viernes 13 de marzo ofrecerá una variada propuesta de entretenimiento abierta a toda la ciudadanía con entrada libre y gratuita en la zona del puerto local. A partir de las 19 se realizará la tradicional caravana de lanchas, un espectáculo visual donde los participantes recorren las calles de la ciudad antes de botar sus embarcaciones al agua, seguido por un show en vivo que servirá de preludio a la Peña del Pescador. Desde las 20, el escenario principal recibirá a diferentes agrupaciones de danzas folclóricas y conjuntos musicales como Capibai Trío y Musiqueros Entrerrianos. El cierre de la noche estará a cargo de Gerardo y la Sonora.

El predio además contará con la presencia de artesanos y productores locales, que brindarán un espacio para la exposición y venta de productos regionales.

El sábado 14 de marzo será el día central de la competencia deportiva, iniciando las actividades a las 7 con la largada oficial de las embarcaciones desde el sector del Muelle Bajo en el puerto local. Los equipos navegarán las aguas del Paraná en busca del surubí, respetando las normas de pesca y devolución que rigen el torneo para preservar la fauna ictícola de la región.

El arribo de las lanchas está previsto para las 16, momento en el que se dará por finalizada la competencia y se procederá al procesamiento de los datos recolectados por los fiscales. Finalmente, la edición número 31 de la fiesta culminará a las 21 con la cena de premiación en el Puerto Local, donde se conocerán los ganadores de la clasificación general y se realizarán los sorteos de los premios anunciados.