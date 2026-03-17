Torres: “La gente sigue mirando a Milei como una opción porque no quiere volver hacia atrás”

El titular de la Consultora Datos, José Torres, brindó un panorama de la opinión pública en relación con los temas de interés de la política provincial y nacional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio 94.7), Torres comentó que respecto de la reforma previsional “hicimos una medición pequeña a nuestra cuenta en febrero, para ir averiguando este tema, pero no había mucha información, no era un tema central para la gente”.

Al respecto, explicitó que “es bastante similar a lo que es el tema de la reforma laboral. La gente interpreta que son cuestiones que las van a decidir, no solamente desde el punto de vista legislativo, como corresponde, sino que además con los expertos o los que saben. Y cuando se empieza a hablar de cuestiones específicas y directas, la gente ya se ve un poco alejada como para opinar. Pero sin embargo, una cosa es el carril de la política, de lo institucional, y otra es el carril de la opinión pública, que a veces coinciden y a veces no. Esto significa que, en la reforma laboral, si vale la comparación, que era del orden nacional, había casi diría, respuestas ideológicas, por un lado, respecto a que nos van a quitar derechos, y del otro lado, basta de la industria del juicio. Y en realidad, la gente común –el joven o la joven que quiere tener su primer trabajo- lo que quiere es tener trabajo”.

“Con respecto a la reforma de la Caja de Jubilaciones, hace muchos años que en Entre Ríos se habla del tema de que es deficitaria. Entonces la gente plantea que no sabe cómo hacerlo, que no tiene información, pero que hay que hacer una mejora en la Caja de Jubilaciones, pero sin perder derechos y que el pago jubilatorio o de pensión, sea lo justo, lo correcto”, resumió.

En cuanto a la situación de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), Torres indicó que “con el IOSPER, no sé si había exactamente un reclamo de cambiarlo, pero había cosas que la gente advertía: por una parte, un número grande de funcionarios, y a su vez un reclamo de mayor rapidez en solucionar las cosas. Esto significaba que había que hacer un toque y el gobierno lo miró desde el punto de vista político planteando tres opciones: o dejar las cosas como están, o hacer un retoque y que todo siga para adelante, o arrancar de cero. Evidentemente, el gobierno provincial arrancó de cero”.

“El tema IOSPER y el tema OSER, la Caja de Jubilaciones, la UADER, la deuda que tiene la provincia de Entre Ríos, etcétera, son temas que viene arrastrando la provincia de Entre Ríos o el Estado entrerriano, porque para el Estado nacional y provincial sigue siendo el gran problema económico para todos”, apuntó.

Respecto de mejoras en la obra social, refirió: “En OSER hay algunos cambios que han ocurrido, en relación a que algunos servicios o beneficios que antes había y que eran de un costo mínimo o costo cero, hoy el afiliado tiene que pagarlas. Si bien no hemos hecho una encuesta puntualmente sobre el tema IOSPER-OSER, cuando hablás de gestión, espontáneamente algunas personas te empiezan a hablar de educación pública, o de inseguridad, o de salud pública, y una de las menciones son estas: que antes no pagabas por algo y hoy tenés que pagar, o incluso que hay algunos médicos que quizá ahora no están atendiendo”.

Por otra parte, en cuanto a la política nacional, Torres señaló que “la gente sigue mirando a Milei como una opción, el planteo es ‘vamos a ver cómo seguimos, pero no quiero mirar para atrás’. La situación está complicada para el común de la gente, porque hay una situación laboral donde hay una informalidad y también ha habido pérdida de trabajo. Es verdad que también antes había un festival de subsidios y de transferencia del gobierno nacional a las provincias, que nadie chequeaba, que nadie sabía en qué consistía. Y ahora se pasó a no mandar nada y este es un poco el problema. Es decir, antes estábamos complicados porque había inflación, o porque había un desmadre de manejo de la plata, y ahora está complicado porque hay menos inflación, pero tenés un muy alto costo de vida”.

En cuanto a la oposición, analizó que “hoy no tiene líder por dos o tres elementos a la vez. Uno, salió muy mal de la gestión nacional con un Alberto Fernández más Cristina Kirchner, donde uno iba por una vereda y otro iba por la otra. Una Cristina Kirchner que era verdaderamente la líder, pero termina directamente condenada por la Justicia. Y además hay otro elemento: que el peronismo no hace un mea culpa. La gente mira mal al peronismo porque la gestión no terminó bien y porque está entornada con una sospecha de corrupción permanente. Y además de que no se hace ese reconocimiento, aparecen los mismos que estaban antes, los mismos de siempre diciendo ‘tenemos que volver’”.

Sobre la afectación de escándalos como el caso $Libra, discapacidad, los viajes de Manuel Adorni y su esposa, el consultor explicó: “Nosotros no hacemos encuestas telefónicas, sino que hablamos con la gente y cuando preguntamos ¿cómo está viendo la gestión de Milei? La gente responde: ‘había que hacer un cambio, no sé si es el mejor, pero no quiero que vuelvan los K, ponele un aprobado’. Pero esa argumentación que dio la persona está diciendo ‘vamos a ver cómo sigue esto para adelante, de ninguna manera quiero mirar para atrás’”.

Agregó que “en algunos casos donde hay un poco más de entusiasmo con el gobierno nacional, de pronto le haces una pregunta extra del cuestionario, por ejemplo ¿cómo está mirando lo de Adorni, o en su momento lo de Espert o el caso Libra, y la respuesta es ‘vamos a ver qué pasa’. La gente lo admite, no dice es una mentira, lo están involucrando al Presidente, pobre Presidente. Es decir, hay una sociedad que está queriendo que se encarrilen las cosas, que se enderecen las cosas y espera que esto no sea así como se está diciendo”.

Sobre el posicionamiento de la figura de Dante Gebel, planteó que “son figuras que están lanzadas a los medios y que calculo que lo van a ir probando a ver si entra o no entra. Pero chequearlo hoy a Dante Gebel contra Milei, Kicillof, Schiaretti o Miriam Bregman, me parece un poco injusto contra él. Vos podés evaluar la imagen de él y la gente dice que parece que tiene un discurso positivo, veremos qué pasa en la política, pero no más que eso. No es alguien por quien la política empieza a temblar porque aparece él”.