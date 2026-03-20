Funder invita a participar de la charla virtual “Encuestas en tiempos de Inteligencia Artificial”

La Fundación para el Desarrollo Entrerriano (Funder) “Raúl Uranga”, convoca a participar de la charla virtual “Encuestas en tiempos de Inteligencia Artificial”. La actividad estará a cargo del analista político Aníbal Urios, director de DC Consultores.

Será el 25 de marzo a las 19.30, mediante la plataforma Google Meet. Para inscribirse al conversatorio, ingrese aquí. Para entrar a la charla, presione aquí.

Urios es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata (UCLP). Especialista en diseño y dirección de estrategias políticas, institucionales y comunicacionales, con más de 20 años de experiencia.

En su perfil de X especifica que es profesor de Marketing, Comunicación Estratégica, Filosofía. Es, también, director de DC Consultores, un equipo de asesoramiento político y estratégico con enfoque interdisciplinario, especializado en estudios de opinión pública, estrategia electoral, comunicación política e institucional y asesoramiento a gobiernos, partidos políticos y empresas de servicios públicos, tanto a nivel nacional como internacional.