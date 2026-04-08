Río Uruguay Seguros lanza RUS Market y anticipa un nuevo paso innovador en su estrategia digital

La presentación se realizará el martes 14 de abril a las 14, a través de una transmisión en vivo por el canal de YouTube RUS Media TV.

Río Uruguay Seguros (RUS) dará un nuevo paso en su estrategia de transformación digital con el lanzamiento de RUS Market, una innovadora plataforma que promete redefinir la experiencia de cotización y contratación de seguros en Argentina. La presentación oficial tendrá lugar el próximo martes 14 de abril a las 14 horas, mediante una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube RUS Media TV.

La iniciativa se inscribe en un proceso de evolución sostenida que la compañía viene desarrollando en los últimos años, con foco en la incorporación de tecnología y en la mejora continua de la experiencia del usuario. RUS Market no solo introduce cambios en la interfaz y en los procesos, sino que plantea un nuevo paradigma en la relación entre aseguradora, productores y clientes.

En este camino, desde la compañía remarcan un aspecto clave: la transformación digital no implica deshumanizar los vínculos, sino todo lo contrario. La incorporación de tecnología se concibe como una herramienta para potenciar la cercanía, mejorar la calidad de atención y liberar tiempo para que los Productores Asesores de Seguros (PAS) puedan enfocarse en lo verdaderamente importante: el asesoramiento personalizado y la construcción de confianza con cada cliente. Así, la innovación se alinea con una visión donde el factor humano continúa siendo el eje central del negocio.

Según adelantaron desde la empresa, la plataforma incorpora herramientas que simplifican significativamente la operatoria, permitiendo una interacción más ágil, dinámica e intuitiva con los distintos productos. Este enfoque busca reducir fricciones en instancias clave del proceso comercial, optimizando tiempos y facilitando la toma de decisiones tanto para usuarios finales como para intermediarios.

Uno de los aspectos más destacados de RUS Market es su impacto positivo en la labor de los Productores Asesores de Seguros (PAS). Lejos de desplazar su rol, la propuesta los integra como actores centrales dentro del ecosistema digital, brindándoles nuevas herramientas para potenciar su gestión comercial, ampliar oportunidades de negocio y adaptarse a las demandas de un mercado cada vez más digitalizado.

Desde RUS subrayan que esta evolución tecnológica se construye de manera colaborativa con su red de productores, reafirmando un modelo que combina innovación con cercanía. En ese sentido, RUS Market aparece no solo como una solución tecnológica, sino como una apuesta estratégica que consolida el posicionamiento de la compañía en el sector asegurador.

El evento de lanzamiento será abierto al público y permitirá conocer en profundidad los alcances de esta propuesta, que busca marcar un antes y un después en la forma de contratar seguros. Con este movimiento, Río Uruguay Seguros ratifica su vocación de liderazgo y su compromiso con la innovación, anticipando el rumbo de una industria en plena transformación.