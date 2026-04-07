Transportistas parados por el costo del gasoil: "El camión que se mueve es porque es de una empresa"

Transportistas de carga de distintos puntos de Entre Ríos mantienen medidas de fuerza que implican la paralización de la actividad, en reclamo por la falta de actualización de las tarifas frente al sostenido aumento del combustible. La protesta impacta principalmente en el traslado de granos en plena campaña agrícola.

La medida se extiende en localidades como Nogoyá, Ramírez, Crespo, Aranguren y Galarza, y comienza a replicarse en otras provincias, en un contexto de creciente malestar en el sector.

En ese marco, el transportista de Nogoyá José Uhrig explicó la situación en una entrevista con el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde detalló los motivos del conflicto y la crítica ecuación económica que enfrentan.

“El problema arranca con el precio del gasoil. Era el único margen que teníamos para defendernos y lo fuimos perdiendo con cada aumento. Todo eso lo absorbe el camionero”, señaló. En esa línea, planteó la falta de rentabilidad de la actividad: “Hoy un camión con acoplado vale entre 60 y 70 millones de pesos, y estamos ganando 150 mil pesos por viaje, que a veces demora dos días. Es medio ilógico”.

Uhrig confirmó que la decisión de parar la actividad es prácticamente generalizada en el sector: “El que es transportista, transportista está parado. El camión que se mueve es porque es de una empresa o de algún productor específico”. Y describió la modalidad de la protesta: “Estamos en nuestras casas, haciendo lo básico en el camión, pero no estamos cargando”.

El reclamo también apunta a la falta de actualización de las tarifas de referencia. Según explicó, existe una tarifa nacional elaborada por la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), pero su aplicación no se respeta: “Se firmó en 2021 un acuerdo para trabajar con tarifa FETRA menos un 10%, pero nunca se cumplió”.

Además, cuestionó la falta de interlocutores válidos para encauzar el conflicto: “Empezamos a hablar con acopios, pero dicen que si la orden no viene de arriba no pueden hacer nada. Y la gente de arriba no te quiere recibir”. En ese sentido, remarcó la ausencia de representación efectiva: “A FETRA tampoco nos quieren atender”.

Uno de los puntos más críticos es el desfase entre los costos y los tiempos de cobro. “Para ir a Rosario necesitamos unos 100 litros de gasoil, que hoy son unos 250 mil pesos. Esa plata la ponemos nosotros. Hacemos el viaje y recién cobramos a los 20 o 30 días, pero el gasoil ya aumentó dos o tres veces”, explicó. Y agregó: “Cuando vas a pagar el combustible, no te lo cobran al precio de hace 20 días, sino al valor actualizado”.

Sobre la decisión de sostener la medida pese a la falta de ingresos, Uhrig fue contundente: “No es que estemos perdiendo, porque con la tarifa actual tampoco hay negocio. El que vive del camión está complicado igual”.

También vinculó la situación con el contexto económico general: “¿Cómo vamos a estar mejor si no hay horizonte? Tuvimos buenas cosechas, pero ahora pretenden que trabajemos con una tarifa de noviembre y absorbiendo todos los aumentos”.

Finalmente, el transportista remarcó el rol histórico del sector y el contraste con la situación actual: “Cuando hubo inundaciones o en la pandemia, los camioneros estuvimos siempre. Ahora parece que se olvidaron de nosotros”.

El conflicto continúa sin resolución y amenaza con profundizar el impacto en la cadena agroindustrial si no se logra un acuerdo que permita recomponer las condiciones de trabajo del sector.