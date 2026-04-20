El Banco Entre Ríos y su fundación patrocinan proyectos de educación técnica y desarrollo productivo

A través de la gestión de la Fundación Banco Entre Ríos, el Banco Entre Ríos patrocinará a instituciones educativas de la provincia que presenten ante el INET proyectos que vinculen educación y trabajo, con foco en la mejora de la infraestructura y la formación técnico profesional.

La convocatoria se realiza en el marco del programa de Crédito Fiscal del INET, del cual el Banco Entre Ríos participa desde hace 17 años, mediante el Programa Fortalecimiento de la Educación Técnica.

Los establecimientos educativos interesados en contar con patrocinio del Banco deberán completar el formulario de solicitud de patrocinio hasta el 8 de mayo en el sitio web de Fundaciones Grupo Petersen.

Los proyectos deberán estar enfocados en: Fortalecer la Educación Tecnológica de nivel Medio y Superior No Universitario, y la Formación Profesional; promover la participación de organizaciones del ámbito productivo y su articulación con establecimientos educativos; impulsar la capacitación para trabajadores ocupados y desocupados; vincular la capacitación con las principales actividades productivas de la provincia.

La presentación ante INET será hasta el 15 de mayo, según información publicada en la web oficial de dicho organismo.

El programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica es una iniciativa de Fundaciones Grupo Petersen que se implementa en Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y el sector productivo.

Para solicitar patrocinio y obtener más información del programa ingresar a: https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/fortalecimiento-de-la-educa…