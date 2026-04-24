Michi: “Milei puso a la Argentina en una situación de riesgo innecesario frente a Irán”

"Es parte del juego de lógica de guerra de papers que suele haber y de recomendaciones que pueden llegar a aparecer en un contexto determinado. Y esto tiene que ver con el enojo que existe de parte del gobierno de Donald Trump con el Reino Unido y con sus históricos aliados de la OTAN con respecto a no haber apoyado a Estados Unidos en su ataque con Irán", explicó Michi.

El periodista especialista en política internacional, Gabriel Michi, se refirió a los trascendidos respecto de un posible apoyo de Estados Unidos en el reclamo de Argentina por la soberanía de Malvinas. Advirtió que el apoyo de Javier Milei a la guerra contra Irán “sólo genera perjuicios” para nuestro país.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michi explicó que “esto es una especie de filtración que hubo de un documento interno del Pentágono, que en realidad son documentos que muchas veces se filtran intencionadamente para generar una presión mediática e internacional más fuerte. En este caso la publica la agencia Reuters, que habla de un paper, pero también de una fuente dentro del Pentágono que plantea la posibilidad de que Estados Unidos cambie su posición histórica con respecto al tema Malvinas, retire su apoyo al Reino Unido en esto y apoye la posición argentina en torno a la discusión por la soberanía”.

Agregó que “son papers que muchas veces circulan entre distintos funcionarios de análisis político que tiene el Pentágono, que no necesariamente sientan una posición oficial. Es parte del juego de lógica de guerra de papers que suele haber y de recomendaciones que pueden llegar a aparecer en un contexto determinado. Y esto tiene que ver con el enojo que existe de parte del gobierno de Donald Trump con el Reino Unido y con sus históricos aliados de la OTAN con respecto a no haber apoyado a Estados Unidos en su ataque con Irán. Esto está generando incluso una crisis interna muy fuerte hacia adentro de la propia OTAN, a tal punto que el mismo documento donde se menciona esta posibilidad de que Estados Unidos cambie esta posición con respecto a Malvinas, también plantea una opción para que es que expulsen a España de la OTAN”.

Sobre ese punto en particular, recordó que “el gobierno de Pedro Sánchez viene manteniendo, ya no solo con este conflicto particular de Irán, sino desde antes, un enfrentamiento con Estados Unidos por la presión de Donald Trump para que todos los socios de la OTAN inviertan alrededor del 5% de su PBI en defensa, algo que Pedro Sánchez dijo que no iba a ocurrir. En ese contexto, después viene lo de la guerra de Irán que España rechaza abiertamente y dice que no va a permitir que tropas estadounidenses utilicen sus bases para esa guerra. Y ahora en este paper aparece también no solamente la posibilidad de la expulsión de España de la OTAN, sino también la posibilidad de que Estados Unidos cierre las dos bases que tiene en España –la de Rota y la de Morón- como consecuencias también de esta crisis”.

En cuanto a la posibilidad de que un pronunciamiento sobre Malvinas pudiera ocurrir, Michi analizó: “En las últimas semanas está presente en Argentina Thomas DiNanno, subsecretario en temas de seguridad internacional y control de armamentos de Estados Unidos, que dio una conferencia de con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y ahí están avanzando en distintos acuerdos entre esta Subsecretaría y lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa de Argentina en materia de asistencia militar, equipamiento militar, ciberdefensa, adiestramiento de tropas. De hecho, ahora van a empezar en mayo una serie de ejercicios militares por 42 días en el sur, en Puerto Belgrano, en la base Moreno y en Córdoba también, de ejercicios conjuntos con Estados Unidos, y esto tiene que ver con el alineamiento incondicional del gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos, estas nuevas relaciones carnales como hubo en los ‘90, que implican también este intercambio también en materia de defensa”.

“En ese contexto, hoy Argentina toma un rol importante en su relacionamiento con Estados Unidos, también sabiendo que somos un país sin tantos mecanismos de defensa, y agregaría un elemento más allí, que obviamente esto también tiene que ver con una lógica de presión de los Estados Unidos, sobre todo América Latina con respecto a la presencia china. En este caso, esta semana pasó algo inusual, que pasó medio desapercibido, pero que a mí me parece importante, que es una guerra entre embajadas, entre la embajada de Estados Unidos, que había puesto Peter Lamelas, el embajador, algunos asteriscos y algunas preocupaciones con respecto a cómo China estaba influenciando determinadas áreas estratégicas de la Argentina. Esto fue ratificado también por algún documento de la embajada de los Estados Unidos en ese sentido, y el propio Thomas DiNanno habló de eso. Pero también hubo una contra-respuesta de la embajada china en Buenos Aires, en una guerra de embajadas impresionante –que hacía rato que no se veía una cosa así- denunciando una injerencia de los Estados Unidos en lo que son las relaciones bilaterales entre Argentina y China. Existe una preocupación muy fuerte de los Estados Unidos con respecto a la presencia de china en distintos negocios en américa latina y en áreas estratégicas de energía entre otras cuestiones en América Latina que se ve reflejada también en un derivado de este conflicto”, evaluó.

Consultado respecto al beneficio de estos países extranjeros con estos alineamientos, explicitó que “los chinos han crecido a nivel mundial, y en Argentina y América Latina también, con áreas muy importantes, incluso una base aeroespacial de observación en Neuquén, distintas inversiones estratégicas en áreas energéticas”. Como ejemplo mencionó “lo que ha pasado en Perú, que es un país que está alineado con los Estados Unidos, pero que tiene el puerto más grande de Latinoamérica, construido por los chinos y administrado prácticamente por empresas chinas. La presencia de China en América Latina es algo insoslayable”.

“A principio de la década de 2000, Estados Unidos era el principal socio comercial de dos tercios de los países del mundo. A principio de la década del 2020, ya China pasó a ser el principal socio comercial de dos tercios de los países del mundo, entre ellos Argentina, que va y viene como principal socio comercial entre Brasil y China. En ese contexto es indiscutible que China ha ganado muchísimo espacio y que Estados Unidos lo ha ido perdiendo. Si uno compara los negocios comerciales que hoy tiene Argentina, son mucho más importantes con China que con los Estados Unidos. Y esto se replica en América Latina porque China ha tenido como política de Estado el tema del intercambio comercial y con tratados comerciales con distintos lugares del mundo, lo cual ha dejado rezagado a Estados Unidos, que ahora con Donald Trump intenta recuperarse de ese golpe”, ahondó el periodista.

Sobre esa pelea de Estados Unidos y China por la Hidrovía, sostuvo que “el tema de la Hidrovía viene complicado desde hace mucho tiempo porque hubo llamados a licitaciones que quedaron en el camino. Está la disputa porque es una vía central para todo lo que es la exportación de Argentina, es la vía fluvial más importante que tiene Argentina en esta materia, y está en disputa porque, obviamente, a Estados Unidos le interesa que China no la maneje; hay consorcios muy fuertes allí intentando meter su cuña, porque tiene un interés estratégico. Es una vía navegable troncal que tiene 3.400 kilómetros y que conecta a casi todo el Cono Sur. Hay empresas como CCCC de Shanghai, que tiene un interés muy marcado en esta cuestión de la Hidrovía y Estados Unidos quiere frenarla, porque sabe de la importancia de la Hidrovía. Esto está generando muchísima preocupación en Estados Unidos y es parte de esta disputa geopolítica y económica que tiene Estados Unidos con China en toda nuestra región”.

Por otra parte, consultado por el posicionamiento de Javier Milei a favor de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, Michi opinó que “no tiene ningún beneficio para la Argentina, sino que todos son perjuicios”.

“Primero que nada, porque puso a la Argentina en una situación de riesgo innecesario frente a Irán, cuando el propio Javier Milei dice que Irán es nuestro enemigo, cuando plantea básicamente que esta guerra la vamos a ganar, como si Argentina formara parte activa de esta guerra, cuando festeja la muerte de un líder espiritual iraní, que uno puede plantear todo tipo de reservas con respecto a lo que era Alí Hamenei, pero no deja de ser un líder espiritual para millones de personas, chiítas. Entonces es un riesgo totalmente innecesario, más teniendo nuestra propia experiencia lamentable en la década del 90 con la voladura de la Embajada Israel y la AMIA. Como beneficio yo no veo ninguno, menos que menos con el tema del alineamiento con un gobierno como el de Israel que está cometiendo crímenes de guerra como los que está haciendo tanto en Gaza como en el Líbano y en Cisjordania, y que está siendo condenado por todos los países. Incluso sus socios históricos están rompiendo los acuerdos internacionales, lo está haciendo el Reino Unido, lo está haciendo España, lo está haciendo Italia por las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Netanyahu. En resumen, yo no encuentro ningún beneficio, más allá del propio capricho de Javier Milei, sobreactuar su posicionamiento, diciendo que es el Presidente más sionista del mundo, cuando en realidad debería ser el Presidente más argentino del mundo, no el más sionista”.

“Si tenemos que hilar un poco más fino, en este contexto internacional para lo único que le puede servir es para tener una mirada más positiva de los Estados Unidos, que sí es un aliado político y militar de Netanyahu, pero más allá de eso, yo no veo ningún beneficio para la República Argentina, todo lo que veo son perjuicios”, concluyó.