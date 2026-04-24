Cauce participa en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de Combustibles Fósiles

Del 24 al 29 de abril de 2026 se realiza en Santa Marta, Colombia, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio global que reúne a gobiernos, sociedad civil, academia y otros actores para debatir y construir una hoja de ruta hacia el abandono de la dependencia de los combustibles fósiles.

La conferencia es coorganizada por los gobiernos de Colombia y el Reino de los Países Bajos, y cuenta con la participación de más de 50 países y más de 2.600 organizaciones registradas en el proceso oficial. Su objetivo es impulsar una transición energética basada en principios de equidad, promoviendo economías resilientes, bajas en emisiones y centradas en la justicia social.

En representación de Fundación CAUCE participa su directora ejecutiva, Valeria Enderle, siendo además la única organización del interior de Argentina presente en este espacio internacional.

La participación de CAUCE se enmarca en una trayectoria sostenida de trabajo en defensa de los territorios, los bienes comunes y la justicia ambiental, aportando una mirada situada desde el litoral argentino en los debates globales sobre transición energética.

Un proceso diverso y en construcción

La Conferencia de Santa Marta no forma parte de los espacios formales de Naciones Unidas, pero se presenta como un proceso complementario a las negociaciones climáticas internacionales. Incluye una serie de instancias clave:

Cumbre de los Pueblos por un Futuro libre de Combustibles Fósiles (24–26 de abril)

Asamblea de los Pueblos (27 de abril)

Segmento de alto nivel (28–29 de abril)

Además, se desarrollarán múltiples espacios paralelos impulsados por organizaciones sociales, sindicatos, parlamentarios y comunidades, que buscan fortalecer la incidencia y la construcción colectiva de propuestas.

Justicia climática y desafíos regionales

Desde América Latina y el Caribe, la discusión pone en el centro la necesidad de una transición justa que reconozca las desigualdades históricas y las responsabilidades diferenciadas. Entre los principales consensos regionales se destacan:

La necesidad de reparaciones climáticas que incluyan reconocimiento, no repetición y compensación real por los daños.

El fin de nuevas licencias de exploración y explotación de combustibles fósiles.

La promoción de energías renovables con control comunitario, soberanía territorial y consentimiento libre, previo e informado.

El rechazo a nuevas formas de extractivismo asociadas a la transición energética, como la expansión de la minería de minerales críticos.

Asimismo, se advierten desafíos urgentes como la criminalización de defensoras y defensores ambientales, la presión geopolítica sobre los países de la región y la falta de acceso a financiamiento climático en contextos de endeudamiento.

Aportes desde los territorios

En este escenario, la presencia de organizaciones como CAUCE resulta clave para fortalecer las voces de los territorios y aportar experiencias concretas en la defensa del ambiente y los derechos humanos.

La participación en estos espacios internacionales permite no solo incidir en agendas globales, sino también visibilizar las realidades locales y construir articulaciones regionales e internacionales que fortalezcan las luchas por una transición justa.

Desde CAUCE reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de alternativas que pongan en el centro la vida, los territorios y las comunidades.