Reforma previsional: “Hay que reducir el déficit de la Caja porque los números asustan”, afirmó Benedetti

"El gobernador ha dicho que políticamente puede ser muy antipático y puede ser poco beneficioso o perjudicial, pero está dispuesto a asumir esa responsabilidad y en ese sentido los senadores que formamos parte del bloque estamos de acuerdo en que hay que resolver el tema”, reveló Benedetti.

El senador provincial Jaime Benedetti (JxER-Gualeguaychú) se refirió al análisis del proyecto de reforma previsional que envió el Ejecutivo a la Legislatura y anticipó su postura al respecto.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Benedetti indicó que “se están diagramando reuniones de las comisiones porque la idea es que haya un amplio debate con las distintas partes que intervienen en este proyecto, que se van a ver involucrados, ya sean todos los gremios, sea la oposición política, los jubilados. La idea es que haya un debate amplio que se agrega a ese debate que ya se ha venido dando a lo largo de varias semanas o meses, primero con los vectores que se publicaron para ir conversando y después con el texto de la ley que ya apareció hace unos días”.

Al respecto, adelantó que “está claro que el espíritu de los integrantes de ambas comisiones es que participen todos los actores que están involucrados en esta cuestión”.

Admitió que “todo el proyecto me genera inquietud porque es muy antipático; claramente hace 20 años que estamos con un problemón, es como una casa que se ha venido agrietando y nadie la ha arreglado y que hoy está en ruinas. Realmente los números asustan, así que lo que más me preocupa es que la gente entienda; resulta muy difícil entender que hay que arreglar la casa, hay que reparar todas las grietas que se han venido produciendo en una casa que está en ruinas, y lo que principalmente inquieta es que a nadie le gusta detenerse a hacer los arreglos que hay que hacer. Después las dudas son relativamente pocas, yo no tengo dudas –y eso lo compartimos con todo el arco político y con todos los gremios- que algo hay que hacer con esto. Esa es la primera certeza”.

Agregó que “otra certeza es que hay cuestiones clarísimas que se han venido dando no solo en provincias vecinas, sino incluso en países vecinos, como Uruguay, como es la edad jubilatoria. Creo que también todos coincidimos en que la esperanza de vida y la calidad de vida hace que estemos disponibles para seguir trabajando por unos años más. De hecho, yo estoy a punto de cumplir 66 y considero que tengo capacidad para seguir produciendo y trabajando”.

Respecto del planteo de los gremios que responsabilizan del déficit de la Caja de Jubilaciones a los distintos gobiernos, Benedetti señaló: “En mi caso no me jubilo por la Caja provincial, pero todos están bajo la casa que se puede derrumbar, entonces la idea principal del gobierno –que yo comparto obviamente- es que hay que tomar una decisión; durante años nadie la tomó y ahora hay que resolverlo. Es de una tremenda responsabilidad, el gobernador ha dicho que políticamente puede ser muy antipático y puede ser poco beneficioso o perjudicial, pero está dispuesto a asumir esa responsabilidad y en ese sentido los senadores que formamos parte del bloque estamos de acuerdo en que hay que resolver el tema”.

Ahondó en que “no se puede volver para atrás, si los gremios me dicen cómo resolvemos volviendo hacia atrás, reclamándole a quién, o cómo hacemos para resolver lo que viene pasando hace 20 años. En los fundamentos del proyecto se trata de sacar de lado eso porque lo que se está tratando es de encontrar soluciones más que culpables y responsables. Todos sabemos, incluso los sindicalistas, todo el mundo sabe de los excesos y las barbaridades que se hicieron con la Caja, de la gente que se incorporó sin aportes, la gente que en los últimos años tuvo cargos de mucho salario y con pocos aportes y logró unas jubilaciones importantes. Pero, ¿cómo resolvemos el problema ahora y para adelante? Porque los números asustan, hablamos de 45 millones mensuales de déficit, cuando hay 66.000 jubilados y pensionados”.

En ese marco, advirtió que “tal como dice el gobernador, del todo no lo vamos a poder resolver al déficit y vamos a tener que seguir aportando desde Rentas Generales, desde el Tesoro, para ayudar a sufragar el déficit. Pero de alguna manera hay que reducirlo porque va creciendo de una manera, no digo exponencial, pero sí aritmética muy preocupante”.

Por último, consultado por posibles judicializaciones tras la aprobación del proyecto, Benedetti aseveró que “esa es una de las preocupaciones, una de las dudas, y yo espero que haya mucha responsabilidad de todos los Poderes y que podamos conversar mucho con el Poder Judicial, que en definitiva es el último intérprete de la ley. Ya sabemos que hay antecedentes de leyes que han sido declaradas inconstitucionales y que hay jueces que han logrado recuperar fondos que se le habían detraído por alguna reforma respecto de sus jubilaciones. Ha habido declaraciones de inconstitucionalidad en el pasado, hay juicios ahora, pero creo que es fundamental que el Poder Judicial comprenda la dimensión del problema y se resuelva también eso, que es fundamental”.