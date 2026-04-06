ARA San Juan: la querella denunció un “pacto de silencio” en el juicio

La querella que representa a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan denunció la existencia de un “pacto de silencio” dentro de la Armada Argentina en el marco del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos.

La abogada Valeria Carreras, quien encabeza la acusación, sostuvo que existe un “espíritu corporativo” orientado a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos mediante declaraciones contradictorias y omisiones deliberadas ante el tribunal. En ese contexto, anticipó que se solicitarán procesamientos por falso testimonio contra quienes incurran en inconsistencias.

“No vamos a permitir una mentira más”, advirtió la letrada, en referencia a los testimonios brindados por personal militar durante las audiencias. Uno de los principales puntos en discusión es el estado de los sistemas del submarino antes de zarpar.

Según la querella, algunos testigos intentaron minimizar fallas críticas, como el vencimiento de los filtros de aire. Sin embargo, informes oficiales ya habían señalado que cerca del 90% de esos elementos estaban fuera de condiciones.

También genera controversia el funcionamiento de la válvula Eco 19, señalada como el punto por donde ingresó agua de mar que provocó el incendio en las baterías.

La querella presentó pruebas técnicas para descartar que se haya tratado de un hecho accidental, como sugirieron algunos testimonios, y sostiene que se intenta instalar la hipótesis de un error humano para deslindar responsabilidades jerárquicas.

El juicio, que busca determinar las responsabilidades por el hundimiento ocurrido en 2017 y la muerte de 44 tripulantes, atraviesa una etapa clave.

En los próximos días se espera la declaración de familiares, quienes aportarán documentación y mensajes previos a la última misión del submarino.

Desde la querella sostienen que esos testimonios podrían ser determinantes para romper lo que describen como una “amnesia” de algunos mandos militares y avanzar hacia el esclarecimiento de una de las mayores tragedias de la historia reciente argentina.