Con Noelia Marzol como protagonista, la premiada obra “Bloody Tango” llega al Teatro de Paraná

La cita será en Paraná el sábado 30 de mayo a las 21 horas en el Teatro Municipal “3 de Febrero”. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de Ticketway.

Como parte de su gira nacional 2026 y tras una exitosa temporada en Mar del Plata, el espectáculo “Bloody Tango”, protagonizado por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, que llegará a Paraná el sábado 30 de mayo.

Debido al éxito y a las buenas críticas del show en su estreno, este 2026 Noelia Marzol vuelve a apostar a su pasión con un espectáculo de tango contemporáneo y sensual con bailarines campeones mundiales y música en vivo, ganador del premio Estrella de Mar.

“Tenemos un elenco increíble y la idea es que la gente disfrute de ver bailar tango y sé que serán noches inolvidables como lo fueron las del año pasado. Fue una gran emoción haber podido estrenar este espectáculo y siempre voy a ir por más. En lo personal, me fascina bailar tango y siento que producir un show moderno desde la puesta, la música, el vestuario con bailarines jóvenes, campeones mundiales super talentosos, una gran cantante, es una oportunidad para seguir contagiando entre las nuevas generaciones la pasión y el amor por el tango. También me gustaría llegar con ese show a distintas partes del mundo así que es mi idea que vaya creciendo y que todos lo puedan disfrutar”, afirmó la protagonista.

La obra fue ganadora del premio Estrella de Mar a mejor compañía de danza nacional, y cuenta con un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico que ponderan la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías.

Noelia Marzol, Jonathan Lazarte, Ana Devin y 11 artistas en escena le dan vida a diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Cada habitación propone un ambiente invadido de sensualidad, oscuridad, tentaciones y amor, invitando a sus huéspedes a dejarse llevar y vivir un libertinaje sensorial que terminará devorándolos para siempre. Los espectadores serán testigos como voyeristas, de cada “ilusión”. ¿Serás captado también por Bloody? Dependerá de lo que escondas en tus fantasías...

La cita será en Paraná el sábado 30 de mayo a las 21 horas en el Teatro Municipal “3 de Febrero”. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de Ticketway.