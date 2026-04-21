UTA Entre Ríos anunció una retención de servicios de media y larga distancia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Entre Ríos confirmó una nueva medida de fuerza que impactará directamente en el transporte de pasajeros en Paraná y la región. El gremio informó a Ahora una retención de servicios que afectará específicamente a las líneas de media y larga distancia.

“El colectivo que iba a Buenos Aires de las 7, no salió”, indicaron desde el gremio. La retención no afecta las líneas de transporte urbano de colectivo ni el transporte del área Metropolitana.

Según informaron desde el sindicato, la restricción del servicio se lleva a cabo desde este martes a las 7. Las unidades no saldrán de la terminal ni realizarán sus recorridos habituales.

La decisión de ir al paro responde a la decisión de “solidarizarse con los choferes que no fueron incorporados al nuevo sistema de transporte de la Capital Entrerriana”, dijeron a Ahora fuentes del gremio.

La retención de servicios genera preocupación entre los usuarios que diariamente utilizan estos transportes para viajar por la provincia o hacia provincias vecinas por motivos laborales, de estudio o salud. Se recomienda a los pasajeros consultar en las boleterías de las distintas empresas para reprogramar sus viajes o buscar alternativas de traslado.