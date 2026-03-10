La Fiscalía una abrió causa penal por lesiones y citó al cura que electrificó su tapial a designar abogado

La investigación por el caso de Esteban Bogado, el niño que sufrió una fuerte descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota en una vivienda de calle Lamadrid de Paraná, ya se encuentra iniciada con la apertura de causa. La Fiscalía citó al sacerdote involucrado para que designe abogado defensor, en el marco de una imputación que sería por lesiones, se informó al sitio Ahora.com.
Mientras tanto, Esteban permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque. Su evolución es positiva: ya comenzó a tomar agua y este lunes se le inició una dieta liviana para evaluar su tolerancia. “Hoy (por este lunes) tuvimos la grata noticia de que puede respirar por sí solo. El domingo estaba con ayuda respiratoria, pero desde temprano pudo hacerlo por sus propios medios”, relató su padre, Carlos Bogado.
El papá destacó además el cambio en el panorama médico: “Cuando Esteban llegó no tenían mayores esperanzas, pero hoy la médica nos dijo que pasó de cero a siete. Eso fue milagroso gracias al apoyo, a las buenas intenciones y energías que le llegaron de todos”.
La causa penal está en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF) con la intervención de Patricia Yedro y continuará con nuevas medidas judiciales, mientras el niño sigue bajo control médico en Paraná.
Antecedente
En Paraná no es la primera vez que un niño o niña sufre heridas graves como consecuencia de una descarga eléctrica. En las redes sociales, con el caso de Esteban muchos recordaron a la niña Brisa González que en 2022 tenía 12 años cuando sufrió una descarga eléctrica luego de tocar una columna de alumbrado público. Brisa lamentablemente falleció en el hospital San Roque de Paraná tras infructuosos intentos de reanimación. El trágico hecho ocurrió este miércoles por la noche en la esquina de calle Soldado Bordón y Villamonte, de la capital entrerriana.
La causa penal está reservada, ya que no hay como en el caso de Esteban una persona individualizada por el hecho. En la parte civil, la familia González tuvo buenas noticias al ganar en primera instancia el juicio, ya que se demostró que hubo negligencia por parte de la Municipalidad de Paraná. La familia González es representada por los abogados Ricardo Minni y Hugo Gemelli quienes están aguardando la resolución en segunda instancia.