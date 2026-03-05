River Plate anunció que deja de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

El Millonario fijó postura sobre la toma de decisiones y la cantidad de equipo en Primera División.

El Club Atlético River Plate anunció este jueves su decisión de suspender su participación en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), marcando una distancia crítica respecto a la actual conducción y los métodos de gestión de la entidad presidida por Claudio Chiqui Tapia.

El Millonario fundamentó su postura recordando que, desde el año 2013, ha sostenido una visión clara y contrapuesta a la realidad actual del certamen local. Según el comunicado, la institución ha promovido permanentemente la "necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos", una postura que choca con los formatos actuales.

A pesar de este distanciamiento, el club ratificó su compromiso con la identidad del fútbol nacional al defender el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y reconocer la labor de la AFA en la protección del régimen de aportes previsionales para la actividad deportiva.

El motivo central de la ruptura radica en el funcionamiento interno del Comité. Para River no existen hoy las condiciones básicas para un debate serio. Textualmente, el comunicado señala que "no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo".

La dirigencia de River apuntó contra la dinámica de las reuniones, exigiendo que los temas sean incorporados en el orden del día con la antelación debida y sometidos a votación formal. En un pasaje comparativo, el club destacó que estos mecanismos actuales "no han reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva".

En el mensaje publicado en sus redes sociales, River Plate dejó en claro que no participará de los encuentros del Comité Ejecutivo "hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados".

Cabe mencionar que el comunicado de River llega en medio del paro que llevan adelante los clubes de la AFA en protesta en repudio a la denuncia realizada por el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) a la entidad de calle Viamonte y sus autoridades por omisión en el pago de tributos y retención aportes previsionales.

El comunicado completo: