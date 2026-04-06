En la plaza del barrio Anacleto Medina se realizará una jornada por la salud como derecho

El martes 7 de abril, con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Salud, se realizará una jornada abierta a la comunidad en la plaza Juan José Valle, ubicada en las calles Los Chanás y Luis Palma, del barrio Anacleto Medina Sur de Paraná.

“La salud como derecho” es el lema de la iniciativa que comenzará a las 9, con una serie de actividades, que se realizarán en forma simultánea en distintos puntos de la plaza y para personas de diferentes edades.

Habrá puntos de acceso a información, asesoramiento y acompañamiento sobre Educación Sexual Integral (ESI), diversidad, género y salud mental. Se instalarán puestos sanitarios para promoción y prevención de la salud primaria y funcionará la radio abierta La Bisagra, como punto de encuentro. También habrá música, entretenimientos y stands de emprendedores para que cada vecino y vecina pueda recorrer las diferentes propuestas y acceder a fortalecer diferentes derechos.

La Defensoría del Pueblo y la Red Creer -que reúne a organizaciones de la zona suroeste de la ciudad-, junto a distintas instituciones de la ciudad, promueven la actividad con el objetivo de generar un espacio para dialogar y reflexionar sobre la salud y la situación actual en los barrios y la ciudad.

La invitación es extensiva a la ciudadanía de Paraná, a clubes, comisiones barriales, escuelas e instituciones.