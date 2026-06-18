Luis Caputo llegará a Paraná este jueves para reunirse con ministros de todo el país

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, estará en Paraná este jueves para reunirse con sus pares de Hacienda de todo el país, en el marco de la convocatoria del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Según informó Ahora.com, el funcionario nacional llegará a la capital entrerriana las próximas horas y las actividades comenzarán alrededor de las 16, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Se espera la asistencia de todos los ministros provinciales a excepción de Salta, que avisó sobre su inasistencia, y San Luis y La Pampa, que no forman parte del Consejo Federal.

Antes de la actividad junto a los ministros provinciales, Caputo mantendrá un encuentro con funcionarios del Gobierno de Entre Ríos y representantes del sector industrial.