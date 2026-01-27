Cinco partidos darán continuidad al segundo capítulo de la Liga Profesional de Fútbol

El concordiense Leo Godoy, uno de los titulares de Independiente que visitará a Newell's.

Cinco partidos le darán continuidad este martes a la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Tras el inicio de la jornada en Vicente López, habrá partidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Liniers y Parque Patricios), pero también en Mendoza, Rosario y Tucumán.

Desde las 17.45, Vélez Sarsfield recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio José Amalfitani, por la Zona A, con televisación de Espn Premium y el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Será un duelo de ganadores, porque el Fortín viene de vencer a Instituto de Córdoba (1-0) y la T a Newell’s Old Boys (2-1).

A partir de las 20, habrá dos encuentros: Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará a San Lorenzo de Almagro en el Víctor Legrotaglie (Zona A, TNT Sports, arbitraje de Ariel Penel) y Huracán hará lo propio con Independiente Rivadavia (Zona B, Espn Premium, Juan Pafundi).

El ascendido elenco cuyano viene de superar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 1 a 0, como visitante, mientras que el Ciclón cayó 3 a 2 ante Lanús en el Nuevo Gasómetro. En tanto que el Globo igualó 1 a 1 con Banfield en el estadio Florencio Sola y el Azul derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1 en el Bautista Gargantini.

A partir de las 22.15, se disputarán otros dos compromisos este martes: Newell’s-Independiente en el Coloso Marcelo Bielsa (Zona A, TNT Sports, Daniel Zamora) y Atlético Tucumán-Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental José Fierro (Interzonal, Espn Premium, Andrés Gariano).

La Lepra perdió por la mínima con Talleres en La Docta, mientras que el Rojo igualó 1 a 1 con Estudiantes de La Plata en Avellaneda. Como ya se mencionó, el Decano tucumano cayó con Independiente Rivadavia y el Ferroviario con el ascendido Gimnasia de Mendoza.

Cabe destacar que la fecha 2 comenzó el lunes con la victoria de Platense sobre Instituto de Córdoba por 2 a 1, que terminó con el ciclo de Daniel Oldrá al frente del plantel profesional de La Gloria.