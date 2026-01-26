El riesgo país bajó a la zona de 500 puntos y acerca a la Argentina a los mercados internacionales

El riesgo país de Argentina volvió a caer este lunes por cuarto día seguido, en sintonía con la suba de precios de los bonos soberanos, mientras que las acciones hilvanaron la quinta suba consecutiva. Más cerca de los 500 puntos básicos, con el declive del riesgo país se abre la alternativa en el corto plazo de una nueva emisión de títulos públicos en el mercado voluntario, iniciativa que no se produce desde el primer cuatrimestre de 2018.

A modo ilustrativo, un riesgo país en la zona de los 400 puntos -que exigiría una compresión extra sobre los 1.900 enteros que ya descontó desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada-, habilitaría a una colocación de bonos Globales en Wall Street a una tasa del 8% anual en dólares, similar a la que están obteniendo las empresas hoy con sus Obligaciones Negociables. A la vez, mejorar el perfil de vencimientos en el corto plazo con nuevas emisiones de deuda, en reemplazo de las que cotizan hoy, y financiar los vencimientos en el mercado -el 9 de julio vencen otros USD 4.200 millones por Bonares y Globales- descomprimiría por completo el panorama cambiario al retirarse en lo inmediato el Tesoro de la demanda.

El economista Federico Domínguez ponderó que “Argentina entra en zona de emisión en los mercados internacionales -el mercado local tiene liquidez para acompañar a Wall Street-. Se abre una ventana para emitir en la parte larga de la curva y recomprar AL29/30 y GD29/30″, como para estar “atentos a lo que está haciendo Ecuador con una operación similar”.

“Es preferible pagar un poco más de tasa y despejar la curva corta de vencimientos -siempre puede incorporarse algún sweetener (’endulzante’ o incentivo) para bajar un poco más la tasa). El costo promedio de la deuda argentina es bajo, y los beneficios de despejar la curva corta en términos de acumulación de reservas, demanda de dinero, expansión del crédito y crecimiento económico serían significativos", aseguró Domínguez, en un mensaje en la red social “X”.

Los bonos soberanos en dólares progresaron en promedio un 1,1%, mientras que el índice de riesgo país descontaba unos 13 enteros, a los 513 puntos básicos. El indicador es el más bajo desde los 503 enteros del 12 de junio de 2018. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se apuntó una suba de 1,2%, a 3.131.277 puntos. Lideraron las ganancias Transportadora Gas del Norte (+6,5%), IRSA (+5,2%) y Transener (+5,1%). El índice S&P Merval llegó a marcar al promediar la sesión un nuevo récord nominal de 3.210.421 puntos, por encima de la anterior marca de 3.195.428 puntos del 19 de diciembre del año pasado.

“Mañana emite Córdova nuevo bono con ley de Nueva York, busca USD 500 millones y usara parte de los fondos para recomprar el CO24D. Se espera una tasa en torno al 9%”, comentó Nicolás Cappella, analista de IEB. Leve suba del dólar El dólar subió por segundo día este lunes y en el Banco Nación cerró a $1.460 para la venta, con un incremento de cinco pesos o 0,3 por ciento. El billete al público tocó un máximo intradía en los 1.465 pesos. El ascenso del dólar minorista se vinculó con la tendencia en el circuito mayorista, donde avanzó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.437,50, y con un discreto monto operado de USD 344,3 millones en el segmento de contado, aunque acorde a la estacionalidad del comercio exterior en enero. El dólar mayorista ajustó el descenso experimentado en enero a 17,50 pesos o 1,2 por ciento.

“El dólar inició la rueda en los niveles del cierre previo y, desde el arranque, comenzó a escalar en un mercado que se mostró claramente demandado durante las primeras horas. Esa presión compradora lo llevó a operar en la zona de $1.440, donde logró estabilizarse por un buen tramo de la jornada. Cerca del mediodía, la divisa profundizó la suba y alcanzó su máximo intradiario de $1.442, consolidando el sesgo alcista propio del inicio de la semana y del fin de mes, período que suele mostrar este tipo de comportamiento”, reseñó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“Sin embargo, sobre el tramo final el tono del mercado cambió y la oferta encontró atractivo vender en esos niveles, lo que llevó al tipo de cambio a retroceder”, agregó. El régimen de bandas cambiarias del Banco Central, que desde este año se amplía en función de la inflación, marcó una banda superior en $1.558,54, que dejó al tipo de cambio oficial a 121,04 pesos o un 8,4% de ese límite para la libre flotación de la divisa.

El dólar blue, que inició los negocios en baja y tocó un piso en el día en los $1.480, finalmente rebotó hacia los $1.490 dado el ascenso del dólar en el segmento oficial, para regresar a los $1.490 para la venta, con ganancia de cinco pesos o 0,4% respecto del viernes. Los contratos de dólar futuro tuvieron escasas variaciones y comportamiento mixto, con negocios por el equivalente a USD 971,8 millones, según la plataforma A3 Mercados.

Las posturas más negociadas correspondieron al cierre de enero (baja de un pesos o 0,1%, a $1.442) y de febrero (baja de 1,50 pesos o 0,1%, a $1.476,50). El BCRA compró divisas en el mercado por décimo sexta rueda seguida en lo que va de enero. Esta vez absorbió USD 39 millones, para acumular USD 1.017 millones en 2026. Con impulso del récord del oro (+1,1%, a USD 5.038,30 la onza), las reservas brutas, que no contemplan los pasivos, ascendieron hasta USD 45.740 millones, con un incremento diario de USD 179 millones en el día, en su nivel más alto desde el 14 de septiembre de 2021.

