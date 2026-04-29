Convocan a la ciudadana por el Plan de Uso Público del Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

Mediante una Consulta Pública, la comunidad podrá brindar opiniones y sugerencias sobre la organización y regulación de actividades recreativas, turísticas y educativas habilitadas dentro del Parque Natural Provincial, tanto para promover su disfrute como para garantizar la conservación del ecosistema.

A partir de mañana jueves 30 de abril y hasta el lunes 11 de mayo se convocará a la comunidad la Consulta Pública sobre el Plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, un área protegida creada en 2023 conformada por 15 islas y su entorno natural, a la altura de Colonia Elía.

Los interesados en brindar comentarios, aportes y sugerencias podrán hacerlo en un formulario online publicado junto al documento del Plan, en los sitios web del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Colonia Elía. También se dispondrán de copias impresas en la oficina de la Secretaría de Ambiente en la ciudad de Concepción del Uruguay (ubicada en Supremo Entrerriano 108) y en la Municipalidad de Colonia Elía. (localizada en la Avenida Mitre, entre Avenida Roca y Calle 10).

Finalizada la instancia de consulta, se realizará una audiencia pública para presentar el plan y los aportes relevados. El evento tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía ubicado en la esquina de Calle N° 10 y Calle N° 7, el viernes 15 de mayo a las 16. La iniciativa es convocada por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de Entre Ríos; la coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de Manejo del área protegida; y por las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de su Comisión Asesora Local. Para asistir es necesario inscribirse previamente completando un formulario online.

Un Parque que une

Islas y Canales Verdes del Río Uruguay es un Parque Natural Provincial que abarca 4.006 hectáreas integradas por islas, canales, humedales, pastizales, playas de arena y bosques ribereños que albergan una importante diversidad de flora y fauna nativa, incluyendo cientos de especies de aves, peces y mamíferos. Fue creado en 2023, con el objetivo de conservar un sector clave de islas fluviales del bajo río Uruguay, promoviendo el uso público responsable, la educación ambiental y la investigación científica. Su creación fue el resultado de un proceso colaborativo entre organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades aledañas al río, en el marco de un proyecto binacional, impulsado por la visión de Butler Parklands y coordinado junto a los gobiernos de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, y las organizaciones de conservación WCS Argentina, Banco de Bosques y AMBÁ.

Con el aporte de las instituciones involucradas en el proyecto, el parque fue equipado a lo largo de los últimos años con infraestructura de primer nivel para promover un uso público de calidad, como muelles, senderos, cartelería y tres refugios. También se encuentra en funcionamiento el programa “Kayaks para Escuelas”, que permite que miles de estudiantes y docentes conozcan la zona y revitalicen la cultura del río mediante el disfrute de esta actividad. Además, se creó un cuerpo de guardaparques que recibe capacitaciones y equipamiento para el desarrollo de sus funciones, y que pronto contará con una base operativa y un centro de interpretación para recibir a los visitantes del Parque.

Un proceso colectivo para disfrutar y cuidar el parque

El Plan de Uso Público es un componente esencial del Plan de Manejo del Parque, un documento necesario para la gestión del área protegida. Puntualmente, define la planificación y el ordenamiento de las actividades turísticas, recreativas y de educación y extensión ambiental que los vecinos y visitantes pueden realizar dentro del Parque, orientadas a promover su disfrute y puesta en valor. El uso público debe ser de bajo impacto ambiental, en línea con los objetivos y valores de conservación del área, para prevenir impactos negativos y asegurar la integridad ecológica del territorio.

Algunas de las actividades y prácticas que se incluyen son el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el senderismo y el trekking, el campamentismo y la recreación, los deportes no motorizados -como el kayakismo y los náuticos, el ciclismo, la natación y el pedestrismo-, la educación ambiental, los voluntariados y la interpretación del patrimonio natural y cultural.

Para elaborar el Plan de Uso Público se coordinaron varias instancias participativas previas a la Consulta en curso. Se realizaron diagnósticos para recolectar información e identificar oportunidades y expectativas; y se organizaron dos talleres participativos en Colonia Elía y Concepción del Uruguay, a los que asistieron más de 140 vecinos, entre ellos docentes, especialistas, proveedores de servicios turísticos y emprendedores, quienes aportaron sus visiones y compartieron sus opiniones sobre las actividades recreativas, turísticas y educativas que esperaban realizar en el parque.

Mediante esta etapa de la elaboración del Plan, abierta hasta el 11 de mayo, se busca lograr que la conservación de la biodiversidad se desarrolle armónicamente con el turismo en la naturaleza y con actividades humanas sostenibles y responsables, mejorando el estado de los ecosistemas naturales y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes locales. A través de un manejo responsable y participativo, el uso público puede impulsar el desarrollo económico sostenible, generar oportunidades de empleo mediante emprendimientos locales vinculados al turismo, y agregar valor a los productos regionales.

Participación

Para brindar su opinión, expectativas o consultas sobre el borrador de Plan de Uso Público del parque, se habilitó un enlace virtual:

https://portal.entrerios.gov.ar/desarrolloeconomico/ambiente/inicio

También se puede solicitar el documento impreso en la Oficina de la Secretaría de Ambiente de Concepción del Uruguay, ubicada en la calle Supremo Entrerriano N° 108, y en mesa de entrada de la Municipalidad de Colonia Elía, localizada en la Av. Mitre S/N, entre Avenida Roca y Calle N°10.

En este marco de la Consulta Pública también se invita a la comunidad a compartir comentarios, sugerencias y aportes sobre el documento en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGjH4wOF6cLOZ2ZZjb6seItQRESq_dWUfgSkiRPaU-IXU3OQ/viewform?usp=header

El documento borrador del Plan de Uso Público